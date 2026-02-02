Original-Research: SBF AG - von Montega AG



02.02.2026 / 17:03 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Einstufung von Montega AG zu SBF AG Unternehmen: SBF AG ISIN: DE000A2AAE22 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 02.02.2026 Kursziel: 6,80 EUR (zuvor 7,30 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Kai Kindermann, Bastian Brach

SBF hat zuletzt die Guidance für 2026 veröffentlicht.



Die angegebene Spanne für Umsatz und EBITDA liegt im Mittelpunkt über dem Ausblick für 2025. Hierbei spiegelt die Breite der Spanne eine geringe Visibilität für das Geschäftsjahr wider.



[Tabelle]



Verzögerungen belasten auch 2026: Im Umsatz wird mit der Guidance-Mitte von 41,5Mio. EUR ein moderates Wachstum von 3,8% yoy gegenüber der 2025-Mitte i.H.v. 40,0Mio. EUR in Aussicht gestellt. Dabei liegt das untere Ende der Spanne nochmals unterdem bereits schwachen, von Auftragsverschiebungen geprägten 2025er-Niveau.Positive Impulse aus dem deutschen Sondervermögen scheinen sich weiter hinauszuzögern und dürften sich 2026 in einem geringerem Umfang als bisher erwartet auswirken. So fehlen in den Budgets der Kommunen weiterhin die Mittel zur Modernisierung der öffentlichen Beleuchtung und auch beim Ausbau der Schieneninfrastruktur werden laut Bundesregierung mehrere Neu- und Ausbauprojekte trotz abgeschlossener Planung aufgrund fehlender Finanzierung aktuell nicht fortgesetzt.



Effizienzmaßnahmen stärken operative Marge: Ergebnisseitig machen sich die vergangenen Kostensenkungen positiv bemerkbar. Entsprechend wird auch bei geringer ausfallendem Umsatz ein höheres EBITDA prognostiziert mit einer Margensteigerung von 2,7PP zur Guidance-Mitte (2026: 7,5%; 2025: 4,8%). Zudem zeigt sich am oberen Ende der Spanne das Skalierungspotenzial des Unternehmens. Hier wird mit einem EBITDA von 4,4 Mio. EUR eine EBITDA-Marge von 9,8% (bei 45,0 Mio. EUR Umsatz) in Aussicht gestellt. Verglichen mit dem oberen Ende der 2025-Prognose, wird aus 4,0 Mio. EUR mehr Umsatz ein EBITDA-Plus von 2,3 Mio. EUR erwartet.



Prognosen angepasst: Auf Basis der aktuellen Informationen haben wir unsere Prognosen angepasst und erwarten nun in 2026 einen Umsatz von 43,0 Mio. EUR (zuvor:47,4 Mio. EUR) sowie ein EBITDA von 2,7 Mio. EUR (zuvor: 4,1 Mio. EUR). Unseres Erachtens dürften die aktuellen Hindernisse überwiegend zeitlicher Natur sein, weshalb wir nun ein höheres Wachstum in 2027 durch die ursprünglich in 2026 avisierten Effekte erwarten.



Fazit: Der Ausblick liegt etwas unter unseren Erwartungen. Nichtsdestotrotz sehen wir SBF weiterhin gut positioniert um von zukünftigen Infrastrukturinvestitionen zu profitieren, unter anderem auch aufgrund der neuen Zertifizierung mehrerer Lunux-Lösungen durch die Deutsche Bahn. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem reduzierten Kursziel von 6,80 EUR (zuvor: 7,30 EUR).







Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: Factsheet



