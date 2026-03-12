EQS-News: SBF AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
SBF AG erwartet positive Marktsignale aus KRITIS-Dachgesetz
Leipzig, 12. März 2026 - Die SBF AG (ISIN: DE000A2AAE22; WKN: A2AAE2, kurz "SBF"), ein börsennotierter Spezialist für innovative Lösungen in den Bereichen Schienenfahrzeuge, Beleuchtung, Elektromechanik und Sensorik, adressiert mit sicherheitsrelevanten Lösungen Anforderungen von Betreibern kritischer Infrastrukturen, die durch das KRITIS-Dachgesetz weiter konkretisiert werden. Mit dem kürzlich von Bundesrat und Bundestag verabschiedeten Gesetz wird der Schutz sicherheitsrelevanter Infrastruktur mit dem "All-Gefahren-Ansatz" breiter gefasst. Die Sektoren Transport und Verkehr fallen explizit unter den Anwendungsbereich. Für SBF ergeben sich daraus zusätzliche Marktchancen, da Betreiber kritischer Infrastrukturen ihre Resilienzanforderungen künftig weiter ausbauen und entsprechende Investitionen voraussichtlich priorisieren werden.
Über die SBF-Gruppe:
Die börsennotierte SBF-Gruppe ist ein Spezialist für innovative Lösungen in den Bereichen Schienenfahrzeuge, Beleuchtung, Elektromechanik und Sensorik. In der Unternehmensgruppe bündeln hochspezialisierte und in ihren Bereichen führende Hidden Champions ihre Expertise. Mit einem hochwertigen und zukunftsweisenden Produkt- und Service-Portfolio profitiert SBF von den Megatrends Mobilität, Klimaschutz, Automatisierung und Digitalisierung.
Im Geschäftsfeld "Schienenfahrzeuge" beliefert der Tier-1-Systemlieferant und Entwicklungspartner die weltweit führenden Schienenfahrzeughersteller mit komplexen Interior-, Decken- und Beleuchtungssystemen "Made in Germany". Das Geschäftsfeld "Öffentliche und Industrielle Beleuchtung" umfasst intelligente und maßgeschneiderte LED-Systeme zur effizienten Beleuchtung für industrielle, kommunale und infrastrukturelle Projekte. Zudem werden im Geschäftsfeld "Sensortechnologie und Elektromechanik" zukunftsweisende Komponenten und Software für elektromechanische Produkte wie Platinen, Sensoren und Kommunikationstechnologie entwickelt und produziert.
Weitere Informationen unter https://www.sbf-ag.com.
Unternehmenskontakt:
SBF AG
Der Vorstand
Zaucheweg 4
04316 Leipzig
Tel: +49 (0)341 65235 894
E-Mail: info@sbf-ag.com
Pressekontakt:
Kirchhoff Consult GmbH
Alexander Neblung
Borselstraße 20
22765 Hamburg
Tel: +49 (0)40 60 91 86 70
E-Mail: sbf@kirchhoff.de
