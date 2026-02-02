Funding Circle Holdings Plc: POS-Transaction in Own Shares -3

DJ POS-Transaction in Own Shares
Funding Circle Holdings plc (FCH) POS-Transaction in Own Shares 02-Feb-2026 / 17:21 GMT/BST =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LEI: 2138003EK6UAINBBUS19 2 February 2026 Funding Circle Holdings plc Transaction in own shares The Company has today purchased the following number of Ordinary Shares on the London Stock Exchange from Investec Bank plc ("Investec") as part of its buy-back announced on 15 May 2025: Date of purchase: 2 February 2026 Number of ordinary shares purchased: 65,000 Highest price paid per share: 161.80p Lowest price paid per share: 158.80p 160.6427p Volume weighted average price paid per share:
The Company intends to hold the purchased Ordinary Shares in treasury. Following the purchase of these shares, the Company holds 3,318,531 of its Ordinary Shares in treasury and has 301,423,045 Ordinary Shares in issue (excluding treasury shares), the total issued share capital is 304,741,576 (including treasury shares).
The figure of 301,423,045 Ordinary Shares represents the total voting rights in the Company and may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they can determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), as it forms part of Retained EU Law as defined in the European Union (Withdrawal) Act 2018, the table below contains detailed information of the individual trades made by Investec as part of the Share Buyback Programme.
Aggregate information:
Venue Volume-weighted average price (pence per share) Aggregated volume LSE 160.6427p 65,000
Individual information:
Number of ordinary shares Transaction price (GBp Time of transaction (UK Transaction reference Trading venue purchased share) Time) number 83 161.40 08:20:12 00374171058TRLO1 XLON 473 161.00 08:21:58 00374172519TRLO1 XLON 273 161.20 08:29:51 00374179237TRLO1 XLON 457 160.60 08:29:51 00374179238TRLO1 XLON 318 161.00 08:32:45 00374182016TRLO1 XLON 166 161.00 08:32:45 00374182017TRLO1 XLON 468 160.80 08:34:57 00374184040TRLO1 XLON 468 161.00 08:34:57 00374184041TRLO1 XLON 317 160.60 08:44:27 00374191444TRLO1 XLON 133 160.60 08:44:27 00374191445TRLO1 XLON 451 160.60 08:45:34 00374192413TRLO1 XLON 21 160.40 08:45:34 00374192414TRLO1 XLON 198 160.40 08:47:06 00374193626TRLO1 XLON 261 160.40 08:47:06 00374193627TRLO1 XLON 464 160.40 08:50:20 00374196061TRLO1 XLON 17 160.20 08:50:20 00374196062TRLO1 XLON 435 160.40 08:52:28 00374197753TRLO1 XLON 37 160.40 08:57:00 00374201518TRLO1 XLON 34 160.40 08:57:00 00374201519TRLO1 XLON 96 160.40 08:57:07 00374201597TRLO1 XLON 569 160.40 08:58:42 00374202775TRLO1 XLON 465 160.20 09:01:39 00374205826TRLO1 XLON 187 160.40 09:02:00 00374206182TRLO1 XLON 90 160.60 09:10:53 00374219135TRLO1 XLON 53 160.60 09:10:53 00374219136TRLO1 XLON 118 160.60 09:11:03 00374219321TRLO1 XLON 1 160.60 09:11:33 00374220023TRLO1 XLON 472 160.40 09:11:33 00374220024TRLO1 XLON 119 160.60 09:14:14 00374223753TRLO1 XLON 178 160.60 09:14:14 00374223754TRLO1 XLON 79 160.60 09:14:24 00374223984TRLO1 XLON 112 161.20 09:22:22 00374230500TRLO1 XLON 438 161.00 09:22:33 00374230604TRLO1 XLON 456 161.00 09:22:42 00374230675TRLO1 XLON 453 160.80 09:23:32 00374231061TRLO1 XLON 12 161.00 09:27:29 00374233692TRLO1 XLON 465 161.00 09:39:29 00374246139TRLO1 XLON 52 161.40 10:00:03 00374269713TRLO1 XLON 938 161.40 10:07:23 00374270138TRLO1 XLON 154 161.80 10:11:00 00374270311TRLO1 XLON 134 161.80 10:11:00 00374270312TRLO1 XLON 12 161.80 10:21:03 00374270794TRLO1 XLON 462 161.60 10:21:03 00374270795TRLO1 XLON 9 161.80 10:26:42 00374271109TRLO1 XLON 448 161.60 10:26:42 00374271110TRLO1 XLON 226 161.80 10:32:40 00374271973TRLO1 XLON 206 161.60 10:32:40 00374271974TRLO1 XLON 197 161.80 10:37:16 00374272246TRLO1 XLON 453 161.60 10:37:16 00374272247TRLO1 XLON 440 161.40 10:37:49 00374272279TRLO1 XLON 70 161.60 10:38:44 00374272340TRLO1 XLON 401 161.40 10:38:45 00374272341TRLO1 XLON 57 161.40 10:38:45 00374272342TRLO1 XLON 447 161.40 10:48:48 00374272843TRLO1 XLON 447 161.40 10:48:48 00374272844TRLO1 XLON 10 161.80 10:48:48 00374272845TRLO1 XLON 177 161.80 10:48:48 00374272846TRLO1 XLON 918 161.40 10:48:48 00374272847TRLO1 XLON 919 161.20 10:48:48 00374272848TRLO1 XLON 923 161.00 10:48:57 00374272851TRLO1 XLON 10 161.20 10:49:00 00374272854TRLO1 XLON 912 161.00 10:49:02 00374272855TRLO1 XLON 459 161.00 10:49:05 00374272861TRLO1 XLON 455 160.60 10:56:08 00374273258TRLO1 XLON 475 161.00 10:56:08 00374273259TRLO1 XLON 133 160.80 10:56:08 00374273260TRLO1 XLON 303 160.80 10:56:08 00374273261TRLO1 XLON 110 160.80 11:02:37 00374273533TRLO1 XLON 110 160.80 11:02:37 00374273534TRLO1 XLON
110 160.80 11:02:37 00374273535TRLO1 XLON 303 160.60 11:05:12 00374273628TRLO1 XLON 133 160.60 11:05:12 00374273629TRLO1 XLON 451 160.40 11:06:40 00374273681TRLO1 XLON 452 160.40 11:06:40 00374273682TRLO1 XLON 53 160.80 11:15:50 00374274301TRLO1 XLON 433 160.60 11:29:12 00374274979TRLO1 XLON 19 160.60 11:29:12 00374274980TRLO1 XLON 452 160.60 11:29:12 00374274981TRLO1 XLON 452 160.60 11:29:12 00374274982TRLO1 XLON 452 160.60 11:29:12 00374274983TRLO1 XLON 445 160.60 11:29:16 00374274985TRLO1 XLON 178 160.60 11:29:19 00374274992TRLO1 XLON 147 160.60 11:30:08 00374275048TRLO1 XLON 586 160.60 11:35:03 00374275412TRLO1 XLON 445 160.60 11:35:03 00374275413TRLO1 XLON 178 160.60 11:35:03 00374275414TRLO1 XLON 147 160.60 11:35:03 00374275415TRLO1 XLON 452 160.60 11:35:03 00374275416TRLO1 XLON 441 160.40 11:38:03 00374275687TRLO1 XLON 451 160.20 11:38:19 00374275700TRLO1 XLON 454 160.00 11:43:33 00374276123TRLO1 XLON 447 159.80 12:02:06 00374277536TRLO1 XLON 451 159.40 12:04:21 00374277695TRLO1 XLON 74 160.00 12:28:56 00374279484TRLO1 XLON 391 160.00 12:28:56 00374279485TRLO1 XLON 434 159.80 12:33:41 00374279810TRLO1 XLON 1333 159.20 12:53:17 00374281152TRLO1 XLON 444 159.20 12:53:17 00374281153TRLO1 XLON 77 159.80 12:55:34 00374281437TRLO1 XLON 79 159.60 13:00:50 00374282063TRLO1 XLON 110 159.60 13:00:51 00374282064TRLO1 XLON 31 159.60 13:00:53 00374282071TRLO1 XLON 19 159.60 13:00:58 00374282125TRLO1 XLON 8 159.60 13:01:03 00374282145TRLO1 XLON 263 159.60 13:01:03 00374282148TRLO1 XLON 79 159.60 13:01:48 00374282303TRLO1 XLON 2 159.60 13:01:48 00374282304TRLO1 XLON 445 159.40 13:02:06 00374282324TRLO1 XLON 443 159.20 13:21:06 00374283934TRLO1 XLON 447 159.00 13:21:08 00374283937TRLO1 XLON 426 158.80 13:35:24 00374284680TRLO1 XLON 440 159.20 14:12:07 00374287496TRLO1 XLON 435 159.20 14:12:07 00374287497TRLO1 XLON 436 159.00 14:22:42 00374288553TRLO1 XLON 170 159.00 14:24:57 00374288719TRLO1 XLON 284 159.00 14:30:47 00374289438TRLO1 XLON 143 159.00 14:30:47 00374289439TRLO1 XLON 401 159.60 14:35:34 00374289991TRLO1 XLON 777 159.60 14:35:34 00374289992TRLO1 XLON 279 159.60 14:35:34 00374289993TRLO1 XLON 454 159.60 14:44:57 00374290656TRLO1 XLON 447 159.40 14:45:28 00374290735TRLO1 XLON 908 159.40 14:56:41 00374291674TRLO1 XLON 338 159.20 14:59:05 00374291916TRLO1 XLON 136 159.20 14:59:11 00374291927TRLO1 XLON 338 159.20 14:59:11 00374291928TRLO1 XLON 881 159.00 15:00:59 00374292147TRLO1 XLON 928 160.20 15:19:11 00374294160TRLO1 XLON 103 160.80 15:23:47 00374294487TRLO1 XLON 315 161.00 15:23:47 00374294489TRLO1 XLON 9000 161.00 15:23:47 00374294490TRLO1 XLON 808 161.20 15:23:47 00374294491TRLO1 XLON 879 161.00 15:23:48 00374294492TRLO1 XLON 444 161.00 15:23:50 00374294493TRLO1 XLON 464 161.00 15:24:03 00374294501TRLO1 XLON 444 160.80 15:24:05 00374294504TRLO1 XLON 465 161.00 15:26:33 00374294683TRLO1 XLON 451 161.00 15:26:48 00374294697TRLO1 XLON 463 161.00 15:27:04 00374294704TRLO1 XLON 469 161.00 15:27:21 00374294725TRLO1 XLON 891 160.80 15:27:54 00374294753TRLO1 XLON 942 161.00 15:28:06 00374294761TRLO1 XLON 308 161.60 15:31:30 00374294974TRLO1 XLON 635 161.60 15:31:30 00374294975TRLO1 XLON 474 161.20 15:41:31 00374295661TRLO1 XLON 463 161.20 15:41:40 00374295670TRLO1 XLON 250 161.00 15:42:04 00374295689TRLO1 XLON 937 161.80 15:46:56 00374296092TRLO1 XLON 100 161.60 15:50:46 00374296336TRLO1 XLON 1 161.60 15:51:55 00374296437TRLO1 XLON 37 161.60 15:56:22 00374296697TRLO1 XLON 322 161.60 15:56:34 00374296704TRLO1 XLON 100 161.60 15:56:34 00374296705TRLO1 XLON 442 161.40 16:02:42 00374297425TRLO1 XLON 453 161.20 16:02:44 00374297430TRLO1 XLON 463 161.00 16:05:35 00374297708TRLO1 XLON 436 161.00 16:06:25 00374297808TRLO1 XLON 486 161.20 16:17:15 00374298729TRLO1 XLON 466 161.20 16:17:28 00374298754TRLO1 XLON
463 161.20 16:17:47 00374298777TRLO1 XLON 490 161.20 16:19:50 00374298952TRLO1 XLON
Enquiries:
Funding Circle:
Investor Relations ir@fundingcircle.com Tony Nicol
Media Relations press@fundingcircle.com
Headland Consultancy +44 (0) 20 3805 4822 Stephen Malthouse
