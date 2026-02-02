Anzeige
WKN: A3CM70 | ISIN: DE000A3CM708
02.02.26 | 17:35
02.02.2026 19:27 Uhr
PTA-Adhoc: sdm SE: Durchführung einer Kapitalerhöhung beschlossen

DJ PTA-Adhoc: sdm SE: Durchführung einer Kapitalerhöhung beschlossen

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwörter: Kapitalmaßnahmen / Kapitalerhöhung

sdm SE: Durchführung einer Kapitalerhöhung beschlossen

München (pta000/02.02.2026/18:55 UTC+1)

München, 2. Februar 2026 - Die sdm SE (ISIN: DE000A3CM708) hat beschlossen, von dem bestehenden genehmigten Kapital 2021 teilweise Gebrauch zu machen und das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu EUR 380.166,00 durch Ausgabe von bis zu 380.166 neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien (Stückaktien) mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie gegen Bareinlage zu erhöhen (die "neuen Aktien"). Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2025 gewinnberechtigt. Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre wird ausgeschlossen. Die neuen Aktien werden als Eigenemission zu einem Platzierungspreis in Höhe von EUR 1,26 ausgegeben und wurden vollständig von strategischen Investoren gezeichnet.

Der Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung soll dem Wachstum der Gesellschaft inklusive der Umsetzung der strategischen Initiativen zur Positionierung als Resilienz-Partner für Betreiber kritischer Infrastrukturen dienen.

Kontakt: sdm SE Tobias Bodamer Tel.: +49 89 5529 1150 E-Mail: investorrelations@sdm-se.de www.sdm-se.de

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      sdm SE 
           Ranertstraße 5 
           81249 München 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Tobias Bodamer 
Tel.:         +49 89 5529 1150 
E-Mail:        investorrelations@sdm-se.de 
Website:       www.sdm-se.de 
ISIN(s):       DE000A3CM708 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart

[ source: https://www.pressetext.com/news/1770054900708 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

February 02, 2026 12:55 ET (17:55 GMT)

© 2026 Dow Jones News
