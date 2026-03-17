DJ PTA-News: sdm SE: SDM baut Healthcare-Sparte aus - Dirk Zeppenfeld wird neuer Head of Healthcare - Fokus auf operative Resilienz und KRITIS-Umsetzung

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

sdm SE: SDM baut Healthcare-Sparte aus

Dirk Zeppenfeld wird neuer Head of Healthcare - Fokus auf operative Resilienz und KRITIS-Umsetzung

[ PDF ]

München (pta000/17.03.2026/14:40 UTC+1)

München, März 2026 - SDM verstärkt ihr strategisches Führungsteam und ernennt Dirk Zeppenfeld zum neuen Head of Healthcare. Mit der Personalie unterstreicht der Sicherheitsdienstleister seinen Anspruch, Krankenhäuser und kritische Infrastrukturen (KRITIS) nicht nur zu beraten, sondern als Umsetzungspartner bei der Erfüllung des KRITIS-Dachgesetzes aktiv zu begleiten. Im Mittelpunkt steht der sichere Klinikbetrieb auch in Extremsituationen - realisiert durch Schulungen, Zugangsschutz und intelligente Sicherheitsarchitektur.

Der Gesundheitssektor steht vor einer historischen Herausforderung: Das KRITIS-Dachgesetz verpflichtet Krankenhäuser zu umfassenden Resilienz-Maßnahmen. Physische Bedrohungen, Cyberattacken und Risiken wie langanhaltende Stromausfälle erfordern mehr als theoretische Notfallpläne. Sie verlangen nach gelebter Sicherheit, die den Klinikbetrieb rund um die Uhr aufrechterhält.

Echte Handlungsfähigkeit durch pragmatische Lösungen

Dirk Zeppenfeld, der seine neue Rolle im Januar 2026 angetreten hat, bringt jahrzehntelange Erfahrung in Führungspositionen der Pharmaindustrie mit, unter anderem als Managing Director bei PharmaMar und in leitenden Funktionen bei Archimedes und Kyowa Kirin. Bei SDM nutzt er seine Erfahrung nun dort, wo sie unmittelbar wirkt: bei der Sicherung systemrelevanter Versorgung.

"Mir geht es darum, die Sicherheit in Deutschland aktiv zu stärken", erklärt Dirk Zeppenfeld, Head of Healthcare der SDM GROUP. "Es geht darum, Strukturen zu schaffen, die Leben schützen. Kliniken brauchen keine Konzepte, die zwar formal vorhanden sind, in der Praxis aber wenig genutzt werden. Sie brauchen pragmatische Lösungen, um auch bei einem Blackout oder Cyberangriff die Patientenversorgung zu sichern. Wir packen an und setzen um, wo reine Beratungsfirmen oft aufhören."

Ganzheitlicher Ansatz: Sicherheit, die finanzierbar ist

Das Konzept der SDM im Bereich Healthcare basiert auf einer Verbindung von hochspezialisierter Sicherheitsexpertise und tiefem Verständnis für Klinikabläufe. Das Angebot reicht von einer dreitägigen Objektanalyse (Lagebild, Schwachstellenmatrix, Roadmap) über die Schulung von medizinischem Personal, bis hin zur konkreten Implementierung von Krisenstäben.

Ein entscheidender Aspekt der neuen Strategie unter Zeppenfeld ist die Wirtschaftlichkeit. "Sicherheit muss finanzierbar sein", so Zeppenfeld weiter. "Wir zeigen Kliniken nicht nur auf, was nötig ist, sondern unterstützen aktiv bei der Nutzung von Förderprogrammen und Sondervermögen. So wird aus einer gesetzlichen Pflicht eine werthaltige Investition in die Zukunft des Krankenhauses."

Strategische Weiterentwicklung der SDM

Mit der Verpflichtung von Dirk Zeppenfeld setzt SDM ihren Kurs als strategischer Resilienz-Partner fort. Jens-Peter Neumann, Vorstandsvorsitzender von sdm SE, sieht in der Neubesetzung ein klares Signal an den Markt:

"Mit Dirk Zeppenfeld gewinnen wir eine führungsstarke Persönlichkeit, die komplexe Märkte versteht und Transformationen vorantreiben kann. Seine Vision deckt sich mit unserem Leitsatz ,Wir machen Deutschland resilient'. Im Healthcare-Sektor bedeutet dies konkret: Wir entlasten Klinikgeschäftsführungen und Ärzte von der Sorge um das Krisenmanagement, damit diese sich auf ihre Kernaufgabe konzentrieren können - die Medizin."

SDM betreut bereits namhafte Bestandskunden wie das Klinikum Rechts der Isar in München und positioniert sich mit dem erweiterten Portfolio nun als führender Partner für die operative Umsetzung des KRITIS-Dachgesetzes im deutschen Gesundheitswesen.

Über die SDM GROUP

Die sdm SE (ISIN: DE000A3CM708) ist die Holdinggesellschaft der operativen Tochtergesellschaften sdm Sicherheitsdienste München GmbH & Co. KG, Industrie- und Werkschutz Mundt GmbH sowie RSD Rottaler Sicherheitsdienst GmbH. Mit über 600 Mitarbeitenden zählt die SDM GROUP zu den führenden Sicherheitsdienstleistern in Süd- und Westdeutschland und versteht sich als Resilienz-Partner für Betreiber kritischer Infrastrukturen. Das Leistungsspektrum reicht von Werk- und Objektschutz über Revier- und Streifendienste, Event Security und Special Security Services bis hin zur Beratung und Umsetzung komplexer Sicherheitskonzepte im KRITIS-Umfeld.

Kontakt:

sdm SE

Jens-Peter Neumann

Tel.: +49 89 5529 1150

E-Mail: pr@sdm-se.de

www.sdm-se.de

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: sdm SE Ranertstraße 5 81249 München Deutschland Ansprechpartner: Jens-Peter Neumann Tel.: +49 89 5529 1150 E-Mail: pr@sdm-se.de Website: www.sdm-se.de ISIN(s): DE000A3CM708 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart

[ source: https://www.pressetext.com/news/1773754800110 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

March 17, 2026 09:40 ET (13:40 GMT)