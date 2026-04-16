DJ PTA-Adhoc: sdm SE: Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens bei einer Tochtergesellschaft
Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Insolvenz
sdm SE: Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens bei einer Tochtergesellschaft
München (pta000/16.04.2026/19:25 UTC+2)
Der Geschäftsführer der sdm Sicherheitsdienste München GmbH & Co. KG, einer Tochtergesellschaft der sdm SE, hat heute beschlossen, einen Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens beim zuständigen Amtsgericht zu stellen.
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April 16, 2026 13:25 ET (17:25 GMT)