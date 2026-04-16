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Dow Jones News
16.04.2026 19:57 Uhr
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PTA-Adhoc: sdm SE: Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens bei einer Tochtergesellschaft

DJ PTA-Adhoc: sdm SE: Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens bei einer Tochtergesellschaft

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Insolvenz

sdm SE: Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens bei einer Tochtergesellschaft

München (pta000/16.04.2026/19:25 UTC+2)

Der Geschäftsführer der sdm Sicherheitsdienste München GmbH & Co. KG, einer Tochtergesellschaft der sdm SE, hat heute beschlossen, einen Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens beim zuständigen Amtsgericht zu stellen.

(Ende)

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Aussender:      sdm SE 
           Ranertstraße 5 
           81249 München 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Tobias Bodamer 
Tel.:         +49 89 5529 1150 
E-Mail:        investorrelations@sdm-se.de 
Website:       www.sdm-se.de 
ISIN(s):       DE000A3CM708 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart

[ source: https://www.pressetext.com/news/1776360300175 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

April 16, 2026 13:25 ET (17:25 GMT)

© 2026 Dow Jones News
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