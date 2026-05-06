DJ PTA-Adhoc: sdm SE: Mandatierung M&A-Berater
Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Mergers & Acquisitions / Verkauf von Unternehmensteilen
sdm SE: Mandatierung M&A-Berater
München (pta000/06.05.2026/17:45 UTC+2)
München, 06. Mai 2026 - Diverse Gesellschaften der SDM GROUP haben im Rahmen des vorläufigen Insolvenzverfahrens die Firma MONTAG & MONTAG Unternehmensberater Partnergesellschaft als M&A-Berater mandatiert mit dem Ziel, die Gruppe als Ganzes oder in Teilen zu veräußern.
Kontakt: sdm SE Tobias Bodamer Tel.: +49 89 5529 1150 E-Mail: investorrelations@sdm-se.de www.sdm-se.de
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May 06, 2026 11:45 ET (15:45 GMT)