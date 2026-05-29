Anzeige
Mehr »
Freitag, 29.05.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Die nächste große Rohstoff-Sensation? Dieses Unternehmen besitzt das größte Wolfram-Portfolio der USA
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A3CM70 | ISIN: DE000A3CM708 | Ticker-Symbol: 75S
Frankfurt
29.05.26 | 08:04
0,080 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Dienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
SDM SE Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
SDM SE 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,0600,19017:20
Dow Jones News
29.05.2026 15:45 Uhr
359 Leser
Artikel bewerten:
(1)

PTA-Adhoc: sdm SE: Die Kapitalerhöhung der sdm SE wird nicht umgesetzt

DJ PTA-Adhoc: sdm SE: Die Kapitalerhöhung der sdm SE wird nicht umgesetzt

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Kapitalerhöhung

sdm SE: Die Kapitalerhöhung der sdm SE wird nicht umgesetzt

München (pta000/29.05.2026/15:10 UTC+2)

Die sdm SE (ISIN: DE000A3CM708) hatte am 27. Januar 2026 eine Kapitalerhöhung durch Ausnutzung von genehmigtem Kapital beschlossen. Investoren hatten 380.166 Aktien zum Gesamtausgabebetrag von EUR 479.009,16 gezeichnet. Die Zeichnungen werden unwirksam, wenn die vorgenannte Kapitalerhöhung nicht bis zum 31. Mai 2026 ins Handelsregister eingetragen wird.

Die Eintragung kann bis zum 31. Mai 2026 nicht erfolgen. Die vorgenannte Kapitalerhöhung kann damit nicht umgesetzt werden. Für die Gesellschaft entsteht eine Rückzahlungsverpflichtung in Höhe von EUR 479.009,16 (gegebenenfalls zzgl. Zinsen) gegenüber den Zeichnern der Kapitalerhöhung auf Rückzahlung des Ausgabebetrags.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      sdm SE 
           Ranertstraße 5 
           81249 München 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Tobias Bodamer 
Tel.:         +49 89 5529 1150 
E-Mail:        investorrelations@sdm-se.de 
Website:       www.sdm-se.de 
ISIN(s):       DE000A3CM708 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart

[ source: https://www.pressetext.com/news/1780060200535 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

May 29, 2026 09:10 ET (13:10 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Vergessen Sie Gold, Silber und Öl: Nächste Megarallye startet!
Die Märkte feiern neue Rekorde – doch im Hintergrund braut sich eine Entwicklung zusammen, die alles verändern könnte. Die anhaltende Sperrung der Straße von Hormus sorgt laut IEA für eine der größten Energiekrisen aller Zeiten. Gleichzeitig schießen die Preise für Düngemittel und Agrarrohstoffe bereits nach oben.

Damit droht ein perfekter Sturm: steigende Energiepreise, explodierende Produktionskosten und ein möglicher Super-El-Nino, der weltweit Ernten gefährdet. Erste Auswirkungen sind längst sichtbar – Weizen, Soja und Kakao verteuern sich deutlich, während Lebensmittelpreise vor dem nächsten Sprung stehen könnten.

Für Anleger bedeutet das nicht nur Risiken, sondern enorme Chancen. Denn während klassische Märkte unter Druck geraten könnten, entsteht auf den Feldern und Plantagen der nächste große Rohstoffzyklus. Wer sich jetzt richtig positioniert, kann von einer Entwicklung profitieren, die weit über Öl und Metalle hinausgeht.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir drei Aktien vor, die besonders aussichtsreich sind, um von diesem Trend zu profitieren – solide positioniert, strategisch relevant und mit erheblichem Aufwärtspotenzial.



Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor der Agrar-Boom voll durchschlägt!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.