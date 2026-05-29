DJ PTA-Adhoc: sdm SE: Die Kapitalerhöhung der sdm SE wird nicht umgesetzt

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Kapitalerhöhung

sdm SE: Die Kapitalerhöhung der sdm SE wird nicht umgesetzt

München (pta000/29.05.2026/15:10 UTC+2)

Die sdm SE (ISIN: DE000A3CM708) hatte am 27. Januar 2026 eine Kapitalerhöhung durch Ausnutzung von genehmigtem Kapital beschlossen. Investoren hatten 380.166 Aktien zum Gesamtausgabebetrag von EUR 479.009,16 gezeichnet. Die Zeichnungen werden unwirksam, wenn die vorgenannte Kapitalerhöhung nicht bis zum 31. Mai 2026 ins Handelsregister eingetragen wird.

Die Eintragung kann bis zum 31. Mai 2026 nicht erfolgen. Die vorgenannte Kapitalerhöhung kann damit nicht umgesetzt werden. Für die Gesellschaft entsteht eine Rückzahlungsverpflichtung in Höhe von EUR 479.009,16 (gegebenenfalls zzgl. Zinsen) gegenüber den Zeichnern der Kapitalerhöhung auf Rückzahlung des Ausgabebetrags.

(Ende)

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Aussender: sdm SE Ranertstraße 5 81249 München Deutschland Ansprechpartner: Tobias Bodamer Tel.: +49 89 5529 1150 E-Mail: investorrelations@sdm-se.de Website: www.sdm-se.de ISIN(s): DE000A3CM708 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart

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May 29, 2026 09:10 ET (13:10 GMT)