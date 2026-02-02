EQS-Ad-hoc: ProSiebenSat.1 Media SE / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr

ProSiebenSat.1 veröffentlicht vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2025



02.02.2026 / 19:42 CET/CEST

Unterföhring, 2. Februar 2026. Der Vorstand der ProSiebenSat.1 Media SE hat heute auf Basis einer Auswertung vorläufiger und noch ungeprüfter Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 beschlossen, finanzielle Eckdaten für 2025 zu veröffentlichen.



Demzufolge beläuft sich das adjusted EBITDA der ProSiebenSat.1 Group für das Geschäftsjahr 2025 voraussichtlich auf rund 405 Mio Euro. Damit liegt das adjusted EBITDA unterhalb von 420 Mio Euro, dem unteren Ende der zuletzt am 12. November 2025 konkretisierten Zielbandbreite des Konzerns. Die Ergebnisentwicklung reflektiert das herausfordernde Marktumfeld in Deutschland, das weiterhin durch einen branchenweiten Rückgang der Investitionen in TV-Werbung geprägt ist. Dies wirkte sich auch im vierten Quartal, dem für das Unternehmen wichtigsten Quartal, belastend auf das TV-Werbegeschäft der ProSiebenSat.1 Group aus.



Laut den Daten von Nielsen Media für Deutschland sanken die Brutto-Investitionen in TV-Werbung auf Jahressicht um rund 4 Prozent auf 16,57 Mrd Euro (Vorjahr: 17,30 Mrd Euro); im vierten Quartal verzeichnete das Brutto-Marktvolumen ebenfalls einen Rückgang um rund 4 Prozent und betrug 5,49 Mrd Euro (Vorjahr: 5,74 Mrd Euro). Auch auf Netto-Basis geht ProSiebenSat.1 davon aus, dass der TV-Sektor nach einem Rückgang in den ersten neun Monaten im vierten Quartal erheblich beeinträchtigt war.



Der Konzernumsatz beläuft sich nach vorläufigen und noch ungeprüften Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 auf rund 3,68 Mrd Euro (Vorjahr: 3,92 Mrd Euro) und liegt damit innerhalb der Zielbandbreite. Organisch - das heißt bereinigt um Währungseffekte und Portfolioveränderungen - liegt der Konzernumsatz voraussichtlich um etwa 2 Prozent unter Vorjahr.

Trotz der leicht unter der Erwartung liegenden Ergebnisentwicklung verringert sich die Netto-Finanzverschuldung voraussichtlich auf etwa 1,34 Mrd Euro (Vorjahr: 1,51 Mrd Euro), sodass der Verschuldungsgrad mit 3,3x ebenfalls im angestrebten Korridor liegt.



Die genannten vorläufigen und noch ungeprüften Zahlen stehen unter dem Vorbehalt der laufenden internen Validierung. Die ProSiebenSat.1 Group wird ihre Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 am 26. März 2026 veröffentlichen.



Hinweis: Alle in dieser Mitteilung für das Geschäftsjahr 2025 genannten Zahlen sind vorläufig. Die Kenngrößen "adjusted EBITDA" (um Sondereffekte bereinigtes EBITDA) und Verschuldungsgrad sind keine Kenngrößen gemäß IFRS. Informationen zur Definition des "adjusted EBITDA" und des Verschuldungsgrads (Höhe der Netto-Finanzverbindlichkeiten im Verhältnis zum adjusted EBITDA, das in den jeweils letzten zwölf Monaten realisiert wurde) sind im Geschäftsbericht 2024 der ProSiebenSat.1 Media SE auf S. 90ff zu finden.





