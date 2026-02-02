© Foto: OpenAITrotz erneut schwacher Quartalszahlen zeigt sich die Tesla-Aktie gut behauptet. Das ist technisch eine Momentaufnahme und fundamental nicht zu erklären. Willkommen zum Smartbroker+ Chart der Woche - Tesla In der vergangenen Woche hat der E-Fahrzeughersteller Tesla ein erwartungsgemäß schlechtes Quartalsergebnis vorgelegt. Angesichts weltweit sinkender Verkaufszahlen entwickelten sich sowohl Umsatz als auch Gewinn rückläufig - wenn auch nicht ganz so schlimm wie befürchtet. Dass die Aktie bislang kaum reagiert hat, ist aus fundamentaler Perspektive eine Farce. Umso mehr, als dass CEO Elon Musk in der Pressekonferenz einmal mehr wenig Konkretes (schon gar keine Finanzziele), dafür aber umso …Den vollständigen Artikel lesen
