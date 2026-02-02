Die kurzfristige Entwicklung der Märkte bleibt schwer vorhersehbar - es gibt keine Möglichkeit, mit absoluter Sicherheit zu prognostizieren, wie sich die Kurse in den kommenden Tagen bewegen werden. Den sprichwörtlichen Blick in die Glaskugel können wir nicht bieten; stattdessen orientieren wir uns konsequent an der Charttechnik, um fundierte Entscheidungen zu treffen.Für den morgigen Dienstag schlagen wir einen Einstieg bei einer Aktie vor, die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
