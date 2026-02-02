Die kurzfristige Entwicklung der Märkte bleibt schwer vorhersehbar - es gibt keine Möglichkeit, mit absoluter Sicherheit zu prognostizieren, wie sich die Kurse in den kommenden Tagen bewegen werden. Den sprichwörtlichen Blick in die Glaskugel können wir nicht bieten; stattdessen orientieren wir uns konsequent an der Charttechnik, um fundierte Entscheidungen zu treffen.Für den morgigen Dienstag schlagen wir einen Einstieg bei einer Aktie vor, die ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.