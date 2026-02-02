© Foto: Christoph Hardt - picture alliance / Panama PicturesDie Aktie des Leverkusener Chemie- und Pharmakonzerns ist mit einem Plus von 20 Prozent und damit fulminant in 2026 gestartet. Dennoch ist Vorsicht geboten. Bayer: Ist die Aktie zu schnell zu hoch geflogen? Der von vielen Anlegerinnen und Anlegern erhoffte Turnaround der Bayer-Aktie hat in den vergangenen Wochen mächtig an Fahrt aufgenommen. Gegenüber dem Stand von November, als die Aktie im Bereich von 26 Euro einen Bodenbilden konnte, hat das Papier über 70 Prozent an Wert gewonnen. Gegenüber dem Stand vor einem Jahr haben sich die Anteile sogar mehr als verdoppelt. Zuletzt wurde die Aktie durch die Aussicht auf ein Ende der jahrelangen Rechtsstreitigkeiten um den glyphosathaltigen …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE