Erneuter Absturz bei Edelmetallen, Bitcoin wackelig - und trotzdem endet der Handel am Montag freundlich. Wer auf einen echten Risk-off-Tag gesetzt hat, wird kalt erwischt. Der Dow Jones legt zum Schluss 515 Punkte zu und schließt bei 49.407 Punkten. Der S&P 500 gewinnt 0,5 Prozent auf 6.976 Punkte, der Nasdaq Composite steigt 0,5 Prozent auf 23.592 Punkte. Aus dem Minus zur Eröffnung wird ein grüner Tag.Der Auslöser liegt ausgerechnet in der Realwirtschaft. Der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe ...Den vollständigen Artikel lesen ...
