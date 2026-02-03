Die Aktie von ProSiebenSat.1 konnte Ende des Börsenjahres 2025 den Sinkflug stoppen und sich wieder etwas stabilisieren. Doch die gestrige Meldung könnte den SDAX-Titel wieder Gegenwind bescheren. Denn der Medienriese hat 2025 schlechter abgeschnitten als zuletzt erwartet. Das Unternehmen verfehlte sogar die selbst gesteckten Ziele.Der Medienkonzern teilte am Montagabend mit, dass das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) voraussichtlich bei 405 Millionen Euro liegen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
