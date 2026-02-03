Quartalsbericht American Tungsten & Antimony: Fortschritte bei kritischen Metallen in den USA

Anzeige / Werbung

American Tungsten & Antimony Limited legt mit dem Quartalsbericht für das Dezember-Quartal 2025 ein operatives Update vor. Das Unternehmen mit Fokus auf Antimon- und Wolframprojekte in den USA treibt seine Aktivitäten konsequent voran. Im Mittelpunkt stehen laufende und geplante Bohrprogramme, der gezielte Ausbau des Projektportfolios sowie eine solide Finanzbasis zum Jahresende.

Antimony Canyon: Start der Bohrarbeiten in Utah

Im Antimony Canyon Project (ACP) im US-Bundesstaat Utah ist der Übergang von der Planungs- in die Umsetzungsphase gelungen. Nach Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen haben im Januar 2026 die Bohrarbeiten begonnen. Der Schwerpunkt liegt auf den zu 100% im Besitz von AT4 befindlichen patentierten Bergbau-Claims.

Die Bohrungen konzentrieren sich auf den Bereich der historischen Emma-Abbaustätten. Diese zählen zu mehr als 20 historischen Abbaubereichen, die über die patentierten Claims des Unternehmens verteilt sind. Damit richtet sich der Fokus gezielt auf Zonen mit bekannter historischer Aktivität.

Tennessee Mountain: Wolframprojekt mit Distriktpotenzial

Beim Tennessee Mountain Tungsten Project in Nevada wurde eine "Notice of Intent" eingereicht, um Explorationsbohrungen durchzuführen. Ziel ist es, ausgewählte historische Bohrungen zu verifizieren und zu erweitern sowie Streichen- und Tiefenausdehnungen der bekannten Mineralisierung zu untersuchen.

Tennessee Mountain wird als großvolumiges Skarn-System beschrieben, bei dem Wolframmineralisierung bereits an der Oberfläche festgestellt wurde. Diese Ausgangslage kann die Bewertung eines großflächigen Tagebaus unterstützen. Die Mineralisierung erstreckt sich innerhalb eines klassischen Skarn-Systems inzwischen über eine Streichlänge von mehr als fünf Kilometern. Das deutet auf ein Potenzial in Distriktgröße hin.

Die geplanten Bohrungen sollen hochgradige historische Abschnitte bestätigen und die geologische Kontinuität nachweisen. Ziel ist es, zeitnah eine erste Mineralressource nach JORC 2012 und/oder SK-1300 zu definieren.

Nightingale: Erweiterung des Wolfram-Portfolios

Parallel dazu hat AT4 sein hochgradiges Wolfram-Portfolio in Nevada erweitert. Mit Claims im historischen Nightingale Tungsten District sichert sich das Unternehmen einen rund drei Meilen langen mineralisierten Trend mit mehreren ehemals produzierenden Wolframminen.

Die Akquisition umfasst 100% der Alpine- und der Garfield-Force-Minen. Beide gelten als hochgradige historische Produzenten und ergänzen das Portfolio um Projekte mit nachgewiesener Abbauhistorie.

Corporate: Neue Ausrichtung und starke Liquidität

Auf Unternehmensebene wurde im Berichtsquartal der Name in American Tungsten and Antimony Ltd geändert. Seit dem 15. Dezember 2025 wird die Aktie unter dem neuen ASX-Kürzel AT4 gehandelt. Das Unternehmen ist zudem unter WKN: A41XT2, ISIN: AU0000445603 identifizierbar.

Darüber hinaus bestätigte AT4, dass - vorbehaltlich der Zustimmung der ASX - die australischen Drummond-Basin- und NSW-Aktivitäten mit Ausnahme von Wild Cattle Creek abgespalten und separat an die Börse gebracht werden sollen. Ziel ist es, die Kapitaleffizienz zu erhöhen und den strategischen Fokus auf die US-Aktivitäten im Bereich Antimon und Wolfram weiter zu schärfen.

Zum 31. Dezember 2025 verfügte American Tungsten & Antimony über rund 12,7 Mio. A$ an liquiden Mitteln. Damit sieht sich das Unternehmen gut finanziert, um seine Projekte weiter voranzutreiben und die nächsten Schritte in seiner Strategie für kritische Metalle umzusetzen.

