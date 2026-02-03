© Foto: Thomas Fuller - picture alliance / SOPA Images via ZUMA Press WireJPMorgan stuft Autodesk hoch. Cloud und künstliche Intelligenz sollen Wachstum bringen. Trotz Kursverlust sieht die Bank deutliches Aufholpotenzial.Die US-Bank JPMorgan rät zum Kauf der Aktie des Designsoftware-Herstellers Autodesk. Die Analysten stufen den Titel von "neutral" auf "übergewichtet" hoch. Als Treiber nennen sie die beschleunigte Cloud-Nutzung und den zunehmenden Einsatz künstlicher Intelligenz. JPMorgan setzt ein neues Kursziel von 319 US-Dollar. Damit liegt die Bank unter dem Analystenkonsens von 363,20 US-Dollar, wie Daten von SeekingAlpha zeigen.Die Aktie hat in den vergangenen 12 Monaten rund 19 Prozent an Wert verloren. Technologischer Vorsprung als Argument Analyst …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE