Exasol verbessert Ergebnis deutlich und stärkt Geschäft mit Fokus-Branchen - Strategische Neuausrichtung zeigt Wirkung

EBITDA mit 4,1 Mio. Euro (Vorjahr: 2,0 Mio. Euro) am oberen Ende der Prognose (3,5 Mio. Euro bis 4,0 Mio. Euro); Umsatz mit 41,8 Mio. Euro (Vorjahr: 39,6 Mio. Euro) im Rahmen der Erwartungen (Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich)

ARR der Fokus-Branchen wächst auf 26,7 Mio. Euro (Vorjahr: 24,2 Mio. Euro) - Anteil am Gesamt-ARR bei 68 % (31. Dezember 2024: 57 %)

Konzernergebnis steigt deutlich auf 3,1 Mio. Euro (Vorjahr: 0,2 Mio. Euro) - Eigenkapitalquote erhöht sich auf 34,2 % (31. Dezember 2024: 23,8 %)

Prognose 2026: ARR-Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich, EBITDA in der Bandbreite von 3 Mio. Euro bis 4 Mio. Euro sowie rückläufiger Umsatz im mittleren einstelligen Prozentbereich

Nürnberg, 03. Februar 2026: Die Exasol AG (ISIN DE000A0LR9G9 ), ein globales Technologieunternehmen und Anbieter einer hochleistungsfähigen Analytics Engine, hat im Geschäftsjahr 2025 wesentliche Finanzkennzahlen verbessert und ihre strategische Neuausrichtung konsequent umgesetzt. Die vorläufigen Ergebnisse liegen im Rahmen der Erwartungen. Für 2026 bestätigt die Gesellschaft ihre eingeschlagene Strategie, das nachhaltige Wachstum in den definierten Fokus-Branchen fortzusetzen.



Deutliche Verbesserung wesentlicher Ergebniskennzahlen Der Umsatz stieg um 5,6 % auf 41,8 Mio. Euro (Vorjahr: 39,6 Mio. Euro) und entsprach damit der Prognose eines Wachstums im mittleren einstelligen Prozentbereich. Enthalten sind einmalige Hardware- und Serviceerlöse in Höhe von 4,1 Mio. Euro (Vorjahr: 0,5 Mio. Euro). Das operative Ergebnis (EBITDA) belief sich auf 4,1 Mio. Euro und erreichte damit den oberen Rand der Prognose von 3,5 Mio. Euro bis 4,0 Mio. Euro. Gegenüber dem Vorjahr verdoppelte sich das EBITDA (Vorjahr: 2,0 Mio. Euro). Die starke operative Performance wirkte sich deutlich positiv auf das Konzernergebnis aus, das auf 3,1 Mio. Euro stieg (Vorjahr: 0,2 Mio. Euro). Damit erhöhte sich die Eigenkapitalquote auf 34,2 % (31. Dezember 2024: 23,8 %). Infolge der positiven Ergebnisentwicklung stiegen die liquiden Mittel erneut auf nun 18,7 Mio. Euro (31. Dezember 2024: 15,0 Mio. Euro).



ARR geprägt durch anhaltendes Wachstum in Fokus-Branchen sowie Vorzieheffekte bei Vertragsanpassungen und -beendigungen Im Einklang mit der strategischen Ausrichtung stieg der ARR in den Fokus-Branchen um 10,1 % auf 26,7 Mio. Euro (Vorjahr: 24,2 Mio. Euro). Damit lag der Anteil der Fokus-Kunden am ARR bei 68 % (31. Dezember 2024: 57 %). Insgesamt konnte jedoch der ARR-Rückgang in den Nicht-Fokus-Branchen damit nicht kompensiert werden. Diese Entwicklung war antizipiert. Kündigungen und Vertragsreduzierungen, die ursprünglich für 2026 erwartet wurden, sind kundenseitig bereits im abgelaufenen Geschäftsjahr erfolgt. Insgesamt sank der ARR 2025 um 8,0 % auf 39,1 Mio. Euro (Vorjahr: 42,5 Mio. Euro). Im Geschäftsjahr 2026 rechnet Exasol mit einem substanziellen Rückgang der Kündigungen und Vertragsreduzierungen.



Strategische Neuausrichtung der Vertriebsstrukturen sowie Innovationen im Bereich Künstliche Intelligenz und Cloud umgesetzt Ein zentrales Projekt im Geschäftsjahr 2025 war die Neuausrichtung der europäischen Vertriebsstrukturen entlang der Fokus-Branchen. Zuvor war der Vertrieb industrieübergreifend ausgerichtet. Mit der Neuausrichtung gewinnt der Vertrieb der Exasol-Gruppe an Schlagkraft, sodass Bestands- und potenzielle Neukunden gezielter, intensiver und mit vertieften Branchenwissen adressiert werden. Im Geschäftsjahr 2025 konnte Exasol die Einsatzmöglichkeiten der Analytics Engine Plattform technologisch erheblich erweitern. Fortschritte wurden in der Entwicklung der Cloud-basierten Lakehouse-Turbo-Lösung erreicht. Mit der Lösung kann die Analytics-Engine an die Datenbanklösung von Databricks angebunden werden. Für potenzielle Kunden ergeben sich daraus drei wesentliche Vorteile: Die Datenanalyse-Kosten lassen sich reduzieren, die Ergebnisse der Analyse werden schneller geliefert und bestehende Databricks-Lösungen können weiter betrieben werden. Die Lösung befindet sich mit einem Referenzkunden in der Testphase. Zur Marktreife konnte die Lösung von Exasol für die Integration von Anwendungen der Künstlichen Intelligenz und Machine Learning in die Analytics Engine gebracht werden. Kunden können ihre KI-basierten Datenanalysen sowie KI-basierte Trainingsmodelle über die Exasol Analytics Engine durchführen und die daraus gewonnenen strukturierten Daten im Data Warehouse von Exasol ablegen. Damit hat Exasol einen wesentlichen strategischen Meilenstein erreicht und kann bereits auf eine zweistellige Anzahl von Kunden blicken, die diese neuen Funktionalitäten nutzen.



Prognose für 2026: ARR-Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich; EBITDA in der Bandbreite von 3 Mio. Euro bis 4 Mio. Euro Für das Geschäftsjahr 2026 rechnet Exasol mit einem ARR-Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich gegenüber dem Geschäftsjahr 2025. Wesentliche Treiber dafür sind eine signifikante Reduzierung des ARR-Churn sowie eine Beschleunigung des Neukundengeschäfts. Insbesondere die im Geschäftsjahr 2025 abgeschlossenen strategischen Partnerschaften mit MariaDB, Stackit und Exoscale werden dazu beitragen. Beim Umsatz erwartet Exasol einen Rückgang im mittleren einstelligen Prozentbereich. Dies ist im Wesentlichen auf die nachlaufenden Effekte des ARR-Rückgangs im Jahr 2025 sowie auf voraussichtlich niedrigere einmalige Umsätze mit Hardware und Services zurückzuführen, die im Geschäftsjahr 2025 außerordentlich hoch ausfielen. Vor diesem Hintergrund sowie unter Berücksichtigung geplanter Investitionen in Innovation und Technologie geht Exasol von einem EBITDA im Korridor von 3 Mio. Euro bis 4 Mio. Euro aus.



Webcast Exasol lädt interessierte Investoren und Pressevertreter heute, am 03. Februar 2026, um 14:00 Uhr (CET) zu einem virtuellen Webcast ein. Um an dem Webcast teilzunehmen, registrieren Sie sich bitte hier: https://www.appairtime.com/de/event/94fe37a3-8f7c-4877-8728-060d21f8b292



Über Exasol AG Die Exasol AG (ETR: EXL ) ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Datenbanktechnologie mit Sitz in Deutschland, spezialisiert auf On-Premises- und hybride IT-Umgebungen. Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte Lösungen für Kunden aus stark regulierten Branchen sowie dem öffentlichen Sektor, die digitale Souveränität und die Einhaltung der EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) gewährleisten. Exasol ist die weltweit leistungsstärkste Analytics Engine, die speziell für die Bewältigung komplexer Daten-Workloads entwickelt wurde und ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. Exasol wird von Unternehmen auf der ganzen Welt in unterschiedlichsten Branchen für seine herausragende Leistung und Zuverlässigkeit geschätzt. Dank In-Memory-Computing, Massively Parallel Processing (MPP), selbstoptimierender Technologie und fortschrittlichen AI-Funktionen macht Exasol komplexe Analysen einfach. Unternehmen können so den maximalen Nutzen aus ihren Daten ziehen und gleichzeitig die Betriebskosten minimieren. Ob als eigenständiges Data Warehouse, Analytics Accelerator oder Enabler für AI/ML-Modelle - Exasol ermöglicht leistungsstarke und zuverlässige Analysen in On-Premises- und hybriden Umgebungen. Für weitere Informationen darüber, wie Exasol Ihre Datenanalysefähigkeiten transformieren kann, besuchen Sie www.exasol.com .



