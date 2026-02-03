Die Aktie von Strategy ist im Rahmen des Krypto-Crashs an den Märkten heftig nach unten gerissen worden. Doch trotz der angespannten Lage hat das Unternehmen neue Käufe verkündet. Neue Käufe Am Wochenende ist der Kurs des Bitcoins unter die Marke von 80.000 US$ gefallen. Doch unabhängig davon hat Strategy erneut verkündet, bei der Kryptowährung neue Käufe durchgeführt zu haben. Konkret erwarb das Unternehmen unter der Leitung von Chairman Michael ...Den vollständigen Artikel lesen ...
