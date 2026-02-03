Sartorius blickt nach der überstandenen Schwächephase wieder optimistisch nach vorn. Der Labor- und Pharmaausrüster will 2026 profitabel weiterwachsen und rechnet mit einem währungsbereinigten Umsatzplus von fünf bis neun Prozent. Die Aktie zieht in einer ersten Reaktion deutlich an.In der Prognose sind sowohl der jüngste Zukauf des Mikrogewebe-Spezialisten MatTek als auch mögliche US-Zölle bereits berücksichtigt. Belastende Brancheneffekte verlieren nach Einschätzung des MDAX-Konzerns an Bedeutung, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär