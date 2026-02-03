DJ PTA-News: sdm SE: SDM positioniert sich als Resilienz-Partner für kritische Infrastrukturen

sdm SE: SDM positioniert sich als Resilienz-Partner für kritische Infrastrukturen

München (pta000/03.02.2026/08:00 UTC+1)

München, 3. Februar 2026 - Die SDM SE (ISIN: DE000A3CM708) schärft ihr Profil und positioniert sich künftig klar als Resilienz-Partner für Betreiber kritischer Infrastrukturen. Unter dem Leitsatz "Wir machen Deutschland resilient" bündelt das Unternehmen seine Leistungen in vier strategischen Säulen: Defence, Logistics, Energy und Healthcare. Ziel ist es, die Funktionsfähigkeit zentraler Versorgungs- und Sicherheitssysteme auch unter Krisenbedingungen zuverlässig aufrechtzuerhalten.

Der Schritt erfolgt vor dem Hintergrund eines deutlich veränderten sicherheitspolitischen Umfelds. Das KRITIS-Dachgesetz, zunehmende hybride Bedrohungen sowie die wachsende Verwundbarkeit global vernetzter Systeme erhöhen den Druck auf Betreiber kritischer Infrastrukturen, ihre Schutz- und Betriebsfähigkeit neu zu bewerten. Klassische Sicherheitskonzepte greifen dabei häufig zu kurz.

"Resilienz bedeutet für uns mehr als Schutz vor einzelnen Risiken", sagt Jens-Peter Neumann, Vorstandsvorsitzender der SDM SE. "Unser Anspruch ist es, Systeme so zu planen, zu testen und zu betreiben, dass sie auch unter extremen Belastungen funktionieren - nicht nur auf dem Papier, sondern im realen Einsatz. Dafür verbinden wir technologische Präzision mit operativer Erfahrung."

SDM setzt dabei auf integrierte Sicherheitsarchitekturen, in denen Technik, Prozesse und Menschen zusammenwirken. Der Fokus liegt nicht allein auf Prävention, sondern auf der Fähigkeit, Störungen frühzeitig zu erkennen, handlungsfähig zu bleiben und den Betrieb schnell zu stabilisieren.

Die vier Säulen der fokussierten Ausrichtung verdeutlichen, wo SDM ansetzt:

• Defence: SDM unterstützt Organisationen dabei, kritische Systeme und Standorte auch unter Staub, Kälte und Stress

verlässlich einsatzfähig zu halten. KRITIS-Readiness wird dabei nicht nur formal nachgewiesen, sondern im

operativen Betrieb überprüft. • Logistics: In zunehmend fragilen Lieferketten stärkt SDM die Reaktionsfähigkeit zentraler Knotenpunkte, erkennt

Risiken entlang der Supply Chain frühzeitig und hilft, Ausfälle abzufedern. • Energy: SDM begleitet Betreiber von Netzen, Kraftwerken und Leitstellen bei der Absicherung energiepolitisch

sensibler Infrastrukturen und trägt dazu bei, diese widerstandsfähiger gegenüber externen Einflüssen zu machen. • Healthcare: Im Gesundheitswesen sorgt SDM dafür, dass sicherheitsrelevante Abläufe - von der Klinik bis zur

kritischen Versorgung - auch im Hochbetrieb oder in Ausnahmesituationen stabil bleiben.

"Hybride Angriffe machen nicht an Zuständigkeitsgrenzen halt - sie betreffen IT, industrielle Steuerungssysteme, physische Anlagen und Informationsflüsse zugleich", so Neumann weiter. "Unsere Antwort sind integrierte Lösungen, in denen Sensorik, Prozesse und Einsatzkräfte ein gemeinsames Lagebild teilen und schnell reagieren können."

Mit der strategischen Schärfung unterstreicht SDM den Anspruch, nicht nur Sicherheitsdienstleister, sondern strategischer Partner für Resilienz zu sein - in einer Zeit, in der Funktionsfähigkeit selbst zum kritischen Erfolgsfaktor wird.

Zur Unterstützung der Umsetzung der Strategie wurde eine Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital in Höhe von bis zu 10 % des Grundkapitals unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre beschlossen und erfolgreich bei strategischen Investoren platziert. Bei einem der strategischen Investoren handelt es sich um eine unternehmerisch orientierte Gesellschaft, die bereits über Beteiligungen im bundesweit tätigen Sicherheitsdienstleistungssektor sowie über Engagements in den Bereichen Gebäudereinigung, Immobilien und Investments verfügt. Der Einstieg erfolgt vor dem Hintergrund der Möglichkeit einer langfristig angelegten, strategischen Zusammenarbeit, aus der sich perspektivisch auch operative Anknüpfungspunkte ergeben können.

Über die SDM GROUP

Die sdm SE ist die Holdinggesellschaft der operativen Tochtergesellschaften sdm Sicherheitsdienste München GmbH & Co. KG, Industrie- und Werkschutz Mundt GmbH sowie RSD Rottaler Sicherheitsdienst GmbH. Mit über 600 Mitarbeitenden zählt die SDM GROUP zu den führenden Sicherheitsdienstleistern in Süd- und Westdeutschland und versteht sich als Resilienz-Partner für Betreiber kritischer Infrastrukturen. Das Leistungsspektrum reicht von Werk- und Objektschutz über Revier- und Streifendienste, Event Security und Special Security Services bis hin zur Beratung und Umsetzung komplexer Sicherheitskonzepte im KRITIS-Umfeld.

Kontakt: sdm SE Jens-Peter Neumann Tel.: +49 89 5529 1150 E-Mail: pr@sdm-se.de www.sdm-se.de

