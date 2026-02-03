Zürich - Bei localsearch (Swisscom Directories AG) hat Mike Schärer am 12. Januar 2026 als Chief Human Resources Officer die Leitung der HR-Abteilung übernommen. In dieser Funktion ist der 38-Jährige auch neu Teil der Geschäftsleitung. Mike Schärer bringt mehrjährige Erfahrung im internationalen HR-Management mit: Vor seinem Wechsel zu localsearch war er über 16 Jahre für AXA XL tätig, davon mehr als fünf Jahre als Head of HR und Mitglied des Schweizer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
