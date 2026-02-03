Elon Musk treibt die Neuordnung seines Imperiums voran. Mit der Zusammenlegung von SpaceX und xAI entsteht ein KI- und Raumfahrtkonzern von historischer Dimension. Doch während Investoren von einer Billionenstory träumen, rücken regulatorische Risiken in den Fokus. Elon Musk arbeitet an der wohl ambitioniertesten Strukturreform seines Unternehmensnetzwerks. Wie Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet, hat der Tech-Unternehmer seinen Raumfahrtkonzern SpaceX mit dem KI-Startup xAI zusammengeführt. Die Vereinbarung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 ARIVA.de