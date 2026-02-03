Steyr Motors meldet für 2025, was Anleger bei einem Defense-Nebenwert sehen wollen: kräftiges Wachstum, ordentliche Margen und volle Auftragsbücher bis weit in die nächste Dekade. Gleichzeitig öffnet der Spezialmotorenbauer mit neuen Anwendungen und Regionen gleich mehrere zusätzliche Wachstumsschienen. 2025: Deutliches Wachstum und zweistellige Marge Operativ war 2025 für Steyr Motors ein klarer Schritt nach vorn. Der Umsatz legte um 16,4 % auf 48,5 Mio. Euro zu (Vorjahr: 41,7 Mio. Euro). Wachstumstreiber waren nicht nur höhere Motoren-Stückzahlen, sondern auch Zuwächse im margenstarken Geschäft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
