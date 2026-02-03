Siltronic hat ihre Jahresziele 2025 nach vorläufigen Zahlen erreicht - aber der Weg dahin war steinig. Der Umsatz ging um 4,7 % auf 1.347 Mio. Euro zurück, wie es der Vorstand zuvor als "mittleren einstelligen Rückgang" angekündigt hatte. Operativ ist das Bild jedoch differenzierter: Die verkaufte Waferfläche lag über Vorjahr, vor allem dank anziehender Nachfrage nach 300-mm-Produkten in den Endmärkten - Stichwort KI-Boom in Rechenzentren und High-End-Chips. Gleichzeitig wirkten mehrere Bremsklötze: Die Schließung der SD-Linie für kleinere Waferdurchmesser in Burghausen, schwächere Preise außerhalb ...Den vollständigen Artikel lesen ...
