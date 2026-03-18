Siltronic zeigt erste Anzeichen eines Bodens im 300mm-Segment, mit einer Stabilisierung der Spotpreise, einer Verbesserung der Auslastung und einem unterstützenden Kundenverhalten, was darauf hindeutet, dass die Nachfrage eher verschoben als verloren geht. Dennoch bleibt die Erholung ungleichmäßig, da ein anhaltender Lagerüberhang und Preisdruck im 200mm-Bereich bestehen. Gleichzeitig schränken strukturelle Faktoren im Bereich Speicher und KI die Übersetzung der Wafer-Nachfrage ein und belasten Endmärkte wie PCs und Smartphones. In Kombination mit der fortlaufenden Verdünnung durch FabNext bleibt der Weg zur Erholung der Erträge ungewiss. Obwohl die Bewertung nicht anspruchsvoll wirkt, sehen wir begrenzte kurzfristige Katalysatoren und bestätigen unser SELL-Rating sowie ein Kursziel von 41,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/siltronic-ag
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