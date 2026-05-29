Zur Stunde legt die Aktie des Wafer-Herstellers Siltronic satte neun Prozent zu und setzt sich damit deutlich an die Spitze im SDAX. Der deutsche Nebenwert profitiert von massiven Kursgewinnen des japanischen Wettbewerbers Sumco, der von einem positiven Analystenkommentar aus dem Hause Nomura angetrieben wurde.Hintergrund: Analysten greifen nun die Lage im Waferbereich auf. Mit Blick auf Sumco wurde auf eine Kurszielerhöhung der Analysten von Nomura verwiesen, die in ihrer Studie den KI-Boom als ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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