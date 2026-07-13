Nach einem Pre-Close-Call mit dem Unternehmen sehen wir seit dem ersten Quartal keine wesentliche Veränderung im zugrunde liegenden Bild. Wir erwarten eine sequenzielle Verbesserung sowohl beim Umsatz als auch bei der EBITDA-Marge im zweiten Quartal und gehen weiterhin von einem stärkeren zweiten Halbjahr im Vergleich zum ersten Halbjahr aus. Positiv ist, dass Siltronic zögert, zusätzliche langfristige Geschäfte zu den aktuellen Spotpreisen abzuschließen, was wir als positives Zeichen werten, dass das Management mit einer Verbesserung der Verhandlungsmacht und der Preisgestaltung rechnet. In dieser Phase fällt es uns weiterhin schwer, einen glaubwürdigen Weg zu einer signifikanten Erholung der Erträge zu erkennen, ohne eine breit angelegte Preis- und Volumenwende, selbst bei einer angenommenen zweistelligen Umsatzsteigerung im nächsten Jahr. Vor den Ergebnissen des zweiten Quartals bekräftigen wir daher unser SELL-Rating und das unveränderte Kursziel von 70,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/siltronic-ag
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