Seit Monaten klettert die Aktie von Nordex peu à peu nach oben. Und die Nachrichtenlage beim Turbinenbauer bleibt gut. Am Dienstag hat der Konzern wieder einmal einen Großauftrag vermeldet, der diesmal aus Schweden kommt. Die Aktie erreicht im frühen Handel ein weiteres Mehrjahreshoch.Der schwedische Green-Tech-Entwickler OX2 hat bei Nordex 27 Turbinen des Typs N163/6.X mit einem Gesamtvolumen von 189 Megawatt in Auftrag gegeben. Diese sind für den Windpark Fageråsen in Schweden vorgesehen, der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
