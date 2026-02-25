5 Übernahmekandidaten | Nvidia: Erwartungen, Mercado: Zahlen, Nordex Bäääm
|165,28
|165,30
|12:48
|165,26
|165,28
|12:48
|Zeit
|12:34
|Nordex: Was für ein Wandel
|Aktienkurse oberhalb von 40 Euro - das gab es bei Nordex zuletzt im Sommer 2002. Damals befand sich die Notiz des Windkraftanlagenherstellers nach dem Platzen der New-Economy-Blase freilich im freien...
|12:18
|Nordex: Starke Zahlen - Aktie gewinnt deutlich
|12:14
|Nordex-Aktie explodiert: Windturbinenbauer hebt Margenziel an und übertrifft Börsenerwartungen
|Starke Ergebnisse und Anhebung der Ziele: Nordex begeistert Anleger mit überraschend guten Zahlen und optimistischem Ausblick. Analysten sehen erhebliches Potenzial. So prognostiziert das technische...
|12:03
|Die Nordex-Aktie explodiert: Was hinter dem Mega-Anstieg steckt
|11:58
|Aktien Frankfurt: Dax klettert wieder über 25.000-Punkte-Marke
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax ist am Mittwoch vor den wichtigen Nvidia-Zahlen erneut über die 25.000-Punkte-Hürde gestiegen. Um die Mittagszeit zog der deutsche Leitindex um 0,42 Prozent auf 25.092...
|12:39
|Nvidia - NVDA: Joe More von Morgan Stanley bleibt bullisch!
|Quartalszahlen heute 4:20 pm Eastern Time! KI-Boom steht auf dem Prüfstand, Nvidia-Aktie (NVDA) als Gradmesser für Tech-Aktien! Nvidia (NVDA) - ISIN US67066G1040 Rückblick: Die Widerstandslinie bei...
|12:38
|Nvidia-Schock, Silber-Sause, Novo-Desaster, Software-Selloff
|Über Langeweile an den Börsen kann sich gerade niemand beklagen. Während sich die großen Indizes kaum bewegen, tobt unter der Oberfläche ein ordentlicher KI-Sturm, der vieles kräftig durcheinanderwirbelt...
|12:35
|Options traders price Nvidia's smallest post-earnings swing in three years
|12:35
|Nasdaq Futures Gain With All Eyes on Nvidia Earnings
|12:30
|DAX vor Nvidia-Zahlen: Ruhe vor dem großen Move?
|Kurs
|%
|NORDEX SE
|40,760
|+16,32 %
|NVIDIA CORPORATION
|165,28
|+0,93 %