Clearwater Analytics (NYSE: CWAN) gab heute bekannt, dass sich die Generali Deutschland AG für die cloud-native Investmentmanagement-Plattform von CWAN entschieden hat, um das fondsgebundene Lebensversicherungsgeschäft (FLV) in der Lebensversicherungssparte ihrer vier Tochtergesellschaften (über 40 Mrd. Euro AUM) zu modernisieren und in diesem stark wachsenden Marktsegment noch effizienter zu agieren.

Diese strategische Partnerschaft ist entscheidend für eine erfolgreiche Expansion im FLV-Markt. Der weltweite Markt für fondsgebundene Lebensversicherungen erreichte 2023 ein Volumen von 906,9 Milliarden US-Dollar und wird laut Allied Market Research bis 2032 voraussichtlich um 10,9 jährlich wachsen und ein Volumen von 2,3 Billionen US-Dollar erreichen. In Zukunft werden diejenigen Versicherer diese Marktchancen realisieren, die in der Lage sind, ihre FLV-Geschäftsaktivitäten zu skalieren und die nicht durch die systematischen Risiken fragmentierter Legacy-Anwendungen eingeschränkt sind.

Im Rahmen einer mehrjährigen Vereinbarung wird die Generali Deutschland AG das Portfoliomanagement, die Orderausführung und die Datenabstimmung auf der Front-to-Back-Investmentmanagement-Plattform von CWAN konsolidieren. Mit diesem Konsolidierungsvorhaben werden die Tochtergesellschaften von Echtzeitdaten, standardisierten Prozessen und automatisierten Kontrollfunktionen profitieren und die Legacy-IT-Landschaft durch ein Betriebsmodell ersetzen, das auf Agilität, Transparenz und Effizienz ausgelegt ist. Die CWAN-Plattform gewährleistet die Einhaltung der sich entwickelnden europäischen regulatorischen Rahmenbedingungen, einschließlich DORA (Digital Operational Resilience Act) und unterstützt verschiedene Rechnungslegungsstandards. Dies verschafft Versicherern einen Wettbewerbsvorteil bei der Anpassung an regulatorische Anforderungen und sorgt für eine Skalierung des Geschäftsmodells, um höheren Kapitalzuflüssen sowie Transaktionsvolumen im FLV-Bereich und einer effizienteren Verwaltung der zugrundeliegenden Fonds gerecht zu werden.

"Europäische Versicherer sehen sich einem schnellen Marktwachstum im FLV-Bereich und einer zunehmenden regulatorischen Komplexität gegenüber", sagt Toralf Möller, Head of Investment Accounting bei der Generali Deutschland AG. "Die CWAN-Plattform wird uns dabei unterstützen, das volle Potenzial entlang der Wertschöpfungskette unseres FLV-Geschäfts auszuschöpfen. Wir positionieren uns zukunftssicher, realisieren Marktchancen und werden in der Lage sein, unsere Prozesse stärker zu automatisieren, sodass sich unsere internen Ressourcen zunehmend auf Innovationsprojekte fokussieren können."

"Im FLV-Markt nimmt der Wettbewerb zu, und nur diejenigen Versicherer werden erfolgreich sein, die eine Basis für schnelles, internationales Wachstum und skalierbare Unternehmensprozesse schaffen," erklärt Josef Sommeregger, Head of Insurance bei CWAN. "Die CWAN-Plattform gibt internationalen Marktführern wie Generali nicht nur die nötige Effizienz und Agilität, um den stark zunehmenden Kapitalzuflüssen sowie dem erhöhten Volumen an verwalteten Konten und täglichen Transaktionen zu begegnen. Sie ermöglicht es ihnen zudem, alle regulatorischen Anforderungen am gesamten europäischen Markt und darüber hinaus abzudecken."

Unsere Experten beantworten gerne alle Fragen zu unseren Lösungen. Kontaktieren Sie uns auf www.cwan.com.

Über Generali Deutschland AG

Die Generali in Deutschland ist eine der führenden Erstversicherungsgruppen im deutschen Markt mit Beitragseinnahmen von rund 15 Mrd. und mehr als 9 Mio. Kundinnen und Kunden. Als Teil der internationalen Generali Group ist die Generali in Deutschland mit den Marken Generali, CosmosDirekt und Dialog in den Segmenten Leben, Kranken und Schaden/Unfall tätig. Ziel der Generali ist es, für ihre Kundinnen und Kunden eine lebenslange Partnerin zu sein, die dank eines hervorragenden Vertriebsnetzes im Exklusiv- und Direktvertrieb sowie im Maklerkanal innovative, individuelle Lösungen und Dienstleistungen anbietet. Weitere Informationen unter www.generali.de

Über CWAN

Clearwater Analytics (NYSE: CWAN) verändert das Investment Management mit der branchenweit umfassendsten Cloud-nativen Plattform für institutionelle Anleger in globalen öffentlichen und privaten Märkten. Während Altsysteme zu Risiken, Ineffizienz und Datenfragmentierung führen, liefert die mandantenfähige Single-Instance-Architektur von Clearwater Analytics Echtzeitdaten und KI-gestützte Einblicke über den gesamten Investment-Lebenszyklus. Die Plattform beseitigt Informationssilos, indem sie Portfoliomanagement, Handel, Anlagebuchhaltung, Abgleiche, aufsichtsrechtliche Berichtwesen, Performance, Compliance und Risikoanalysen in einem einzigen System integriert. Clearwater Analytics unterstützt führende Versicherer, Vermögensverwalter, Hedge-Fonds, Banken, Unternehmen und Regierungen und verwaltet weltweit ein Vermögen von über 10 Billionen US-Dollar. Erfahren Sie mehr unter www.cwan.com.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260203733697/de/

Contacts:

Ansprechpartner für die Presse:



Claudia Cahill, Head of Communications and PR +1 208-433-1200 press@cwan.com