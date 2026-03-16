Der italienische Versicherungsriese Generali hat mit seinen jüngsten Geschäftszahlen seine operative Stärke unter Beweis gestellt. Das kommt an den Märkten an. Während sich viele Versicherungswerte zuletzt schwergetan haben, konnte sich der Allianz-Konkurrent vergleichsweise stabil halten. Zu Recht?Im ersten Jahr des neuen Strategieplans "Lifetime Partner 27: Driving Excellence" erzielte die Generali ein Rekordergebnis. Der operative Gewinn stieg um 9,7 Prozent auf acht Milliarden Euro und erreichte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär