Hamburg (ots) -- Kerosinknappheit: kombinierte Importe aus den USA und dem Nahen Osten lagen im April 82 % unter dem Vormonat- Teure Sommerferien: Ticketpreise steigen, Zusatzgebühren kehren zurück; internationale Flugpreise bereits um 5-15 % gestiegen- Keine kurzfristige Entspannung in Sicht: Preise bleiben auch nach Ferien hoch- Angekündigte Kapazitätskürzungen bleiben in Europa bislang moderat bei 2-5 %- Profiteure: Spanien, Portugal, Italien und Griechenland mit höherer Nachfrage- Drastischer Einbruch für Tourismus im Nahen Osten: In 2026 Einnahmen von 60 Mrd. USD gefährdet; Auswirkungen auch auf Ziele in Asien und AfrikaDer Konflikt im Nahen Osten droht, den europäischen Luftverkehr in der Hauptreisezeit erheblich zu belasten. Engpässe bei Kerosin führen bereits zu deutlich höheren Treibstoffkosten, steigenden Flugpreisen und ersten Kapazitätskürzungen auf Kurzstrecken. Obwohl die Reiselust angesichts der schwachen Konsumneigung in ganz Europa aktuell insgesamt eher gedämpft ist, könnten einige südwesteuropäische Urlaubsregionen zu den Gewinnern geänderter Fernreisepläne zählen. Insbesondere in Portugal, Spanien, Italien und Griechenland sind Buchungen zuletzt gestiegen. Zu diesem Schluss kommt die aktuelle Analyse des weltweit führenden Kreditversicherers Allianz Trade."Deutschland zählt zu den Ländern, die stark von importiertem Kerosin abhängig sind," sagt Maria Latorre, Branchenexpertin bei Allianz Trade.Im vergangenen Jahr verzeichnete Deutschland einen Versorgungsengpass von rund 100.000 Barrel Kerosin pro Tag, was bedeutet, dass der Verbrauch in Deutschland die heimischen Raffineriekapazitäten übersteigt, sodass das Land auf Lieferungen aus dem Ausland angewiesen ist - nur Großbritannien ist noch stärker abhängig für Lieferkettenstörungen."Europa produziert nur etwa 50-60 % des Kerosinbedarfs selbst. Diese sind durch den Nahostkonflikt drastisch eingebrochen und können auch durch rasant steigende Importe aus den USA (+782 % im März im Vergleich zum Vormonat) nicht annähernd kompensiert werden. Die kombinierten Lieferungen von Flugzeugtreibstoff aus den USA und dem Nahen Osten im April lagen bisher über 80 % unter dem Vormonat. Die Folge: Die Vorräte bauen sich schnell ab und das Risiko physischer Knappheit im Frühsommer steigt."Seit Beginn der Krise haben sich die Kerosinpreise etwa verdoppelt, während Raffineriemargen (Crack-Spread: Preisdifferenz zwischen dem Rohöl und den Endprodukten) zeitweise auf über 100 US Dollar (USD) pro Barrel gestiegen sind.Teure Sommerferien: Ticketpreise steigen, Zusatzgebühren kehren zurück"Treibstoff macht etwa ein Drittel der Betriebskosten von Airlines aus", sagt Latorre. "In der Folge kürzen sie ihr Angebot selektiv und geben Preiserhöhungen an die Passagiere weiter. In der Folge steigen Flugpreise direkt vor der Hauptreisezeit deutlich. Für Kurzentschlossene dürften es teure Sommerferien werden."Internationale Flugpreise wurden bereits um 5-15 % erhöht. Zusätzlich führen viele Gesellschaften wieder separate Kerosinzuschläge ein - zwischen 20 und 60 USD auf Kurz- und Mittelstrecken sowie 80 bis 150 USD auf Langstrecken. Auch Nebenkosten steigen: Gepäckgebühren und Preise für Sitzplatzreservierungen wurden zuletzt ebenfalls erhöht.Ferienverkehr: Weniger Auswahl auf Kurzstrecken durch StreckenstreichungenAngekündigte Kapazitätskürzungen bleiben in Europa - auch mit Blick auf den deutschen Markt - bislang moderat bei 2-5 %. Bisher findet eher eine Optimierung des Streckennetzes als eine systematische Kürzung statt. Die Streichungen konzentrieren sich insbesondere auf Randzeiten, kurze Strecken und kleinere Flughäfen.Besonders betroffen sind Billigfluggesellschaften, die mit niedrigen Margen arbeiten und in Ländern wie Deutschland auf Kurzstrecken zunehmend mit der Bahn konkurrieren.Gewinner: Urlaub lieber in Südeuropa - Nachfrage nach Nahreisen steigtTeile der Nachfrage verlagern sich in der aktuellen Situation weg von teuren Fernreisen. Davon dürften vor allem beliebte Tourismusziele in Südwesteuropa profitieren."Gewinner von geänderten Fernreiseplänen dürfte der mediterrane Süden sein: Buchungsdaten deuten aktuell auf einen Nachfrageanstieg von 32 % im Jahresvergleich für Spanien und von rund 20 % für Italien, Griechenland und Portugal hin", sagt Latorre. "Aber während ein Teil der Fernreisenden auf Nahreisen und regionale Ziele umschwenkt, vergeht einigen angesichts steigender Energiepreise, Inflation und schwacher Konsumstimmung auch die Reiselust. Einige Haushalte dürften dieses Jahr insgesamt weniger für Reisen ausgeben. Deshalb bleiben viele auch auf Balkonien. Der deutsche Inlandstourismus dürfte infolgedessen nicht automatisch von einem Schub profitieren."Keine kurzfristige Entspannung in Sicht: Preise bleiben auch nach Ferien hochSelbst bei einer baldigen Öffnung der Straße von Hormus würde es nach Schätzungen von Allianz Trade drei bis sechs Monate dauern, bis Förderung und Raffinerieauslastung im mittleren Osten wieder weitgehend normalisiert sind."Für Reisende in Deutschland wird Fliegen erst einmal spürbar teurer," sagt Latorre. "Selbst wenn sich die Lage im Nahen Osten rasch entspannt, bleiben die Effekte auf Preise und Angebot über die Ferienzeit hinaus bestehen."Drastischer Einbruch für Tourismus in Nahost: Einnahmen von 60 Mrd. USD gefährdetInsbesondere der Luxustourismus nach der Pandemie hat den Nahen Osten zu einem wachstumsstarken Reiseziel gemacht, Nun steht der Tourismus in der Region vor einem drastischen Einbruch. Vor dem Konflikt wurde für die Region im Jahr 2026 ein Wachstum der internationalen Ankünfte um13 % im Jahresvergleich erwartet, nachdem diese 2025 gegenüber 2019 dank Visareformen und umfangreicher Investitionen in den Tourismus um 51 % gestiegen waren."Sollte der Konflikt noch einen weiteren Monat andauern, könnten die Touristenzahlen stattdessen um ein Viertel bis zu fast einem Drittel (25-30 %) im Jahresvergleich zurückgehen", sagt Latorre. Das bedeutet einen Verlust an Tourismuseinnahmen von etwa 60 Mrd. USD im Jahr 2026."Am härtesten trifft es kleinere, vom Tourismus abhängige Länder: Der Tourismus macht 9,1 % des Bruttoinlandsprodukts (BIP) im Libanon, 7,1 % in Bahrain, 6,2 % in den Vereinigten Arabischen Emiraten und 5,9 % in Jordanien aus. Diese Volkswirtschaften sind am stärksten von plötzlichen Einbrüchen bei den Ankunftszahlen, den Deviseneinnahmen und der Nachfrage im Gastgewerbe betroffen.Nahostkonflikt belastet auch Afrika und Asien als Reiseziele"Insgesamt macht die direkte Anbindung an die Konfliktzone nur 10 % der weltweiten Flugkapazität aus", sagt Latorre. "Der Nahe Osten ist jedoch ein wichtiger globaler Luftverkehrsknotenpunkt, sodass jede Störung unverhältnismäßig große Ausstrahlungseffekte hat und sich auf die Langstreckenverbindungen und die Touristenströme in Regionen auswirkt. Insbesondere die Europa-Asien-Strecken sind betroffen, aber auch viele Ziele in Afrika und im indischen Ozean spüren die Auswirkungen sehr stark."Mehrere wichtige Tourismusdestinationen - wie die Seychellen, die Malediven, Mauritius, Thailand, Indonesien, Australien, Singapur und die Philippinen - sind in hohem Maße von Langstreckenflugverbindungen abhängig, die über Drehkreuze im Nahen Osten geführt werden. Die Tourismusnachfrage in diesen Volkswirtschaften reagiert daher äußerst empfindlich auf die Bedingungen der Fluganbindung, selbst geringfügige Erhöhungen der Treibstoffkosten oder längere Flugzeiten wirken sich direkt auf die Besucherströme aus. Diese Dynamik ist besonders relevant für Inselstaaten wie die Malediven, die Seychellen und Mauritius, die sehr auf Tourismuseinnahmen angewiesen sind.Die vollständige Studie finden Sie hier:https://bit.ly/41Zb3PwAllianz Trade ist weltweiter Marktführer im Kreditversicherungsgeschäft und anerkannter Spezialist für Bürgschaften und Garantien, Inkasso sowie Schutz gegen Betrug oder politische Risiken. Allianz Trade verfügt über mehr als 100 Jahre Erfahrung und bietet seinen Kunden umfassende Finanzdienstleistungen an, um sie im Liquiditäts- und Forderungsmanagement zu unterstützen.Über das unternehmenseigene Monitoring-System verfolgt und analysiert die Allianz Trade Gruppe täglich die Insolvenzentwicklung von mehr als 83 Millionen kleiner, mittlerer und multinationaler Unternehmen und hat sofortigen Zugriff auf die Daten von 289 Mio. Unternehmen in mehr als 160 Ländern. Insgesamt umfassen die Expertenanalysen Märkte, auf die 92% des globalen Bruttoinlandsprodukts (BIP) entfallen.Mit dieser Expertise macht die Allianz Trade Gruppe den Welthandel sicherer und gibt den weltweit über 75.000 Kunden das notwendige Vertrauen in ihre Geschäfte und deren Bezahlung. Als Tochtergesellschaft der Allianz und mit einem AA-Rating von Standard & Poor's ist die Holding von Allianz Trade mit Sitz in Paris im Schadensfall der finanzstarke Partner an der Seite seiner Kunden.Das Unternehmen ist in über 40 Ländern vertreten und beschäftigt mehr als 5.900 Mitarbeiter weltweit. 2025 erwirtschaftete die Allianz Trade Gruppe einen konsolidierten Umsatz von EUR 4 Milliarden und versicherte weltweit Geschäftstransaktionen im Wert von EUR 1.400 Milliarden.Weitere Informationen auf www.allianz-trade.deHinweis bezüglich zukunftsgerichteter AussagenDie in dieser Meldung enthaltenen Informationen können Aussagen über zukünftige Erwartungen und andere zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die auf aktuellen Einschätzungen und Annahmen der Geschäftsführung basieren, und bekannte und unbekannte Risiken sowie Unsicherheiten beinhalten, aufgrund derer die tatsächlichen Ergebnisse, Entwicklungen oder Ereignisse von den hier gemachten Aussagen wesentlich abweichen können. Neben zukunftsgerichteten Aussagen im jeweiligen Kontext spiegelt die Verwendung von Wörtern wie "kann", "wird", "sollte", "erwartet", "plant", "beabsichtigt", "glaubt", "schätzt", "prognostiziert", "potenziell" oder "weiterhin" ebenfalls eine zukunftsgerichtete Aussage wider. Die tatsächlichen Ergebnisse, Entwicklungen oder Ereignisse können aufgrund verschiedener Faktoren von solchen zukunftsgerichteten Aussagen beträchtlich abweichen. Zu solchen Faktoren gehören u.a.: (i) die allgemeine konjunkturelle Lage einschließlich der branchenspezifischen Lage für das Kerngeschäft bzw. die Kernmärkte der Allianz-Gruppe, (ii) die Entwicklung der Finanzmärkte einschließlich der "Emerging Markets" einschließlich Marktvolatilität, Liquidität und Kreditereignisse, (iii) die Häufigkeit und das Ausmaß der versicherten Schadenereignisse einschließlich solcher, die sich aus Naturkatastrophen ergeben; daneben auch die Schadenkostenentwicklung, (iv) Stornoraten, (v) Ausmaß der Kreditausfälle, (vi) Zinsniveau, (vii) Wechselkursentwicklungen einschließlich des Wechselkurses EUR-USD, (viii) Entwicklung der Wettbewerbsintensität, (ix) gesetzliche und aufsichtsrechtliche Änderungen einschließlich solcher bezüglich der Währungskonvergenz und der Europäischen Währungsunion, (x) Änderungen der Geldpolitik der Zentralbanken bzw. ausländischer Regierungen, (xi) Auswirkungen von Akquisitionen, einschließlich der damit verbundenen Integrationsthemen, (xii) Umstrukturierungsmaßnahmen, sowie (xiii) allgemeine Wettbewerbsfaktoren jeweils in einem örtlichen, regionalen, nationalen oder internationalen Rahmen. Die Eintrittswahrscheinlichkeit vieler dieser Faktoren kann durch Terroranschläge und deren Folgen noch weiter steigen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.Pressekontakt:Allianz TradeAntje WoltersPressesprecherinTelefon: +49 (0)40 8834-1033Mobil: +49 (0)160 899 2772antje.wolters@allianz-trade.comSocial MediaLinkedin Allianz Trade Deutschlandhttps://www.linkedin.com/company/allianz-trade-deutschland/XING Allianz Trade Deutschlandhttps://www.xing.com/pages/allianz-trade-deutschlandYoutube Allianz Trade Deutschlandhttps://www.youtube.com/allianz-trade-deutschlandFacebook Allianz Trade Deutschlandhttps://www.facebook.com/AllianzTradeDETwitter Allianz Tradehttps://twitter.com/AllianzTradeInstagram Allianz Tradehttps://www.instagram.com/AllianzTradeOriginal-Content von: Allianz Trade, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52706/6265429