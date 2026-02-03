Anzeige
Dienstag, 03.02.2026
Der Countdown läuft: Warum diese Aktie 2026 spannend werden könnte
WKN: A3CM70 | ISIN: DE000A3CM708
Xetra
02.02.26 | 17:35
1,260 Euro
0,00 % 0,000
PTA-Adhoc: sdm SE: sdm SE schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab

DJ PTA-Adhoc: sdm SE: sdm SE schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Kapitalerhöhung

sdm SE: sdm SE schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab

München (pta000/03.02.2026/08:45 UTC+1)

München, 3. Februar 2026 - Die sdm SE (ISIN: DE000A3CM708) hat die Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital erfolgreich abgeschlossen. Insgesamt wurden 380.166 neue, auf den Inhaber lautende Stammaktien unter Ausschluss des Bezugsrechts zum Preis von EUR 1,26 im Rahmen einer Eigenemission als Privatplatzierung bei Investoren platziert.

Das Grundkapital der sdm SE wird im Zuge der Transaktion von EUR 3.801.666 auf EUR 4.181.832 erhöht. Vorbehaltlich der Eintragung der Kapitalerhöhung im Handelsregister fließt der Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös in Höhe von EUR 479.009,16 zu. Der Nettoemissionserlös der Kapitalerhöhung soll dem Wachstum der Gesellschaft inklusive der Umsetzung der strategischen Initiativen zur Positionierung als Resilienz-Partner für Betreiber kritischer Infrastrukturen dienen.

Kontakt: sdm SE Tobias Bodamer Tel.: +49 89 5529 1150 E-Mail: investorrelations@sdm-se.de www.sdm-se.de

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      sdm SE 
           Ranertstraße 5 
           81249 München 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Tobias Bodamer 
Tel.:         +49 89 5529 1150 
E-Mail:        investorrelations@sdm-se.de 
Website:       www.sdm-se.de 
ISIN(s):       DE000A3CM708 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart

[ source: https://www.pressetext.com/news/1770104700715 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

February 03, 2026 02:45 ET (07:45 GMT)

© 2026 Dow Jones News
