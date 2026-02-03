Nordex baut ihre starke Stellung in Skandinavien weiter aus: Der Windturbinenhersteller erhält von OX2 den Auftrag zur Lieferung und Errichtung von 27 Anlagen des Typs N163/6.X für den Windpark Fageråsen in Schweden. Insgesamt entsteht damit eine Kapazität von 189 MW - ein Projekt, das sowohl technologisch als auch strategisch in die Kernstory von Nordex passt: Kaltklima-Kompetenz plus langfristiges Servicegeschäft. Kaltklima als Wettbewerbsvorteil Der Standort südwestlich von Malung in der Region Dalarna gilt als anspruchsvolles Terrain: lange Winter, tiefe Temperaturen, Vereisungsgefahr an den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
