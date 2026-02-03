Exasol hat 2025 einen spürbaren Schritt aus der Sanierungs- in die Aufbauphase gemacht: Der Datenbank-Spezialist steigert Profitabilität und Stabilität, während er gleichzeitig sein Geschäftsmodell klar auf definierte Fokusbranchen und KI-/Cloud-Use-Cases ausrichtet - allerdings um den Preis eines rückläufigen ARR im Altgeschäft. Deutlich besseres Ergebnis - Bilanz entspannt sich Beim Umsatz legte Exasol 2025 um 5,6 % auf 41,8 Mio. Euro zu. Darin enthalten sind allerdings einmalige Hardware- und Serviceerlöse von 4,1 Mio. Euro, die im Vorjahr praktisch keine Rolle spielten. Operativ zeigt sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
