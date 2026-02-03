Die Aktie des Hamburger Wirkstoffforschers Evotec sendet am Dienstag wieder klare Lebenszeichen. Zur Stunde gewinnt der deutsche Nebenwert rund acht Prozent an Wert und setzt sich damit vor die Parfümeriekette Douglas an die Spitze im SDAX. Positive Impulse verleiht eine frische Kaufempfehlung, die die Privatbank Berenberg ausgesprochen hat.Die Einstufung lautet "Buy" mit einem Zielkurs von 10,00 Euro. Laut Berenberg-Analyst Christian Ehmann seien die Hamburger weltweit anerkanntes Auftragsforschungsinstitut. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
