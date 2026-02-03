Zürich - Die Preise für Gold und Silber haben sich in der Nacht auf Dienstag wieder gefangen. Nach mehreren Tagen mit starken Verlusten drehten die Edelmetalle am Dienstag den Kurs: Gegen 9.00 Uhr stieg der Goldpreis um 5 Prozent auf 4898 Dollar je Unze und der Silberpreis um knapp 9 Prozent auf 86 Dollar je Unze. Als Grund für die Erholung nennt Ipek Ozkardeskaya, Senior Analystin bei Swissquote, das Unterschreiten der 50-Tage-Durchschnittslinie. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
