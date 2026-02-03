Abschluss eines langfristigen Mietvertrags über rund 1.100 m² Schulungs- und Bürofläche stärkt den Vermietungsstandort Mannheim Aroundtown hat im Büroobjekt "Theo & Luise" in der Theodor-Heuss-Anlage 12 in Mannheim eine langfristige Neuvermietung abgeschlossen. Die Meisterwerk Gesundheit GmbH, ein etablierter Bildungsanbieter für Meisterkurse und Fachseminare im Bereich Hörakustik und Augenoptik, mietet langfristig eine Fläche von über 1.100 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
