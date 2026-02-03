Die Aktie von BitMine Immersion Technologies notiert nach dem Krypto-Crash auf dem tiefsten Stand seit Juni 2025 und Anleger sind skeptisch, wie es jetzt mit dem Unternehmen weitergeht. Doch trotz der Krisenstimmung hat der Konzern nun neue ETH-Käufe verkündet. Neue Käufe trotz Krise Die Krypto-Märkte sind in den vergangenen Tagen massiv unter Druck geraten. Dabei hat es auch Ethereum deutlich erwischt und die Kurse purzelten bis auf aktuell 2.300 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
