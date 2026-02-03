Das Bundesland hat beim Photovoltaik-Zubau trotz deutlicher Rückgänge auch 2025 die 2-Gigawatt-Marke überschritten. Bei Freiflächenanlagen fordert der LEE NRW weiterhin mehr Initiative. Gleichzeitig warnt der Verband vor Kürzungen der Aufdach-Förderung: In diesem Fall könne "die Landesregierung ihre solaren Ausbauziele vergessen". Auch in diesem Jahr hat der Landesverband Erneuerbare Energien Nordrhein-Westfalen (LEE NRW) eine Bilanz des Photovoltaik-Zubaus im bevölkerungsreichsten Bundesland vorgelegt und hieraus abgeleitete Forderungen an die Landes- und Bundespolitik formuliert. "Die Solarenergie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
