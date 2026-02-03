Vorläufige Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 zeigen Umsätze von 3,68 Mrd. EUR, was im Einklang mit den Prognosen und unseren Schätzungen steht. Das bereinigte EBITDA von 405 Mio. EUR hingegen verfehlte die eingrenzende Prognosebandbreite von 420-450 Mio. EUR. Der schwache deutsche TV-Werbemarkt, der im Jahresvergleich um etwa 4 % zurückging, belastete stark das saisonal starke vierte Quartal 2025, mit einem Rückgang der vierteljährlichen Umsätze um rund 8 % im Jahresvergleich und einem Rückgang des bereinigten EBITDA um etwa 20 %. Mehrere Prognosesenkungen im Jahr 2025 verdeutlichen die hohe betriebliche Hebelwirkung des linearen TV-Geschäfts und die makroökonomische Sensitivität. Da die Ertragswahrnehmung weiterhin begrenzt ist, senken wir unsere Schätzungen, reduzieren das Kursziel auf 5,10 EUR und stufen die Empfehlung auf HALTEN herab. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/prosiebensat-1-media-se
© 2026 mwb research