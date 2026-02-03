Der von unabhängigen Wirtschaftsprüfern gemäß den SEC-Standards erstellte Reservenbericht von Deutsche Rohstoff zeigt eine sehr positive Entwicklung. Die bereits produzierenden Reserven stiegen im Jahresvergleich um 18% und die nachgewiesenen und wahrscheinlichen Reserven um 46% auf 79 Mio. BOE, was hauptsächlich auf die starken Entwicklungsergebnisse in Wyoming zurückzuführen ist. Trotz deutlich niedrigerer Terminölpreise stieg der Barwert (NPV) der produzierenden Reserven dennoch um 3%. Die gesamten nachgewiesenen und wahrscheinlichen Reserven erreichen einen Barwert von 542 Mio. USD bei einem konservativen Preis von 60 USD/Barrel und 1,1 Mrd. USD bei 80 USD/Barrel, selbst ohne Berücksichtigung von Teilen der unerschlossenen Flächen und der kürzlich erworbenen Flächen in Ohio. Zusammen mit dem stark gestiegenen Wert der Almonty-Beteiligung untermauert der Reservenbericht das Bewertungspotenzial von Deutsche Rohstoff. Wir erhöhen unser Kursziel auf EUR 69,00 (bisher: EUR 62,00) und bestätigen unsere Kaufempfehlung. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/deutsche-rohstoff-ag
