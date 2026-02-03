MHP Hotel übernimmt mit sofortiger Wirkung die Betriebsführung des bisherigen Andaz Vienna im Rahmen einer neuen Franchise-Vereinbarung mit Hyatt. Das 303-Zimmer-Hotel wird im April 2026 in Hyatt Regency Vienna umbenannt und auf die Nachfrage im Bereich Premium-Geschäftsreise und MICE (Meetings, Incentives, Conferencing, Exhibitions) fokussiert, unterstützt durch 2.000 m² Veranstaltungsfläche. Dies stellt die erste Partnerschaft von MHP mit Hyatt dar und diversifiziert den Franchise-Mix des Unternehmens weiter über Marriott hinaus, nach der kürzlichen Eröffnung des Conrad mit Hilton. Das Hotel wird MHPs viertes Objekt in Wien und bildet einen Cluster im Belvedere-Viertel mit nahezu 1.000 Zimmern, was operative Synergien und eine starke Position im margenstarken MICE-Segment schafft. Wir erwarten, dass die Immobilie einen RevPAR von rund 155 EUR erreicht und etwa 26 Mio. EUR Jahresumsatz generiert. Wir passen die Schätzungen an, um die Übernahme des Hyatt Regency sowie höhere Renovierungs- und Anlaufkosten für die jüngsten Portfolioerweiterungen zu berücksichtigen. Unser Kursziel bleibt unverändert bei 3,30 EUR, und wir bestätigen unsere Kaufempfehlung. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/mhp-hotel-ag
© 2026 mwb research