FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 03.02.2026 - 11.00 am
- BERNSTEIN RAISES PENNON GROUP TARGET TO 600 (550) PENCE - 'MARKET-PERFORM' - BERNSTEIN RAISES SEVERN TRENT PRICE TARGET TO 3370 (3200) PENCE - 'OUTPERFORM' - BERNSTEIN RAISES UNITED UTILITIES TARGET TO 1420 (1360) PENCE - 'OUTPERFORM' - CITIGROUP CUTS JD SPORTS FASHION PRICE TARGET TO 86 (87) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS JD SPORTS FASHION PRICE TARGET TO 85 (95) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 125 (110) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS RECKITT PRICE TARGET TO 6300 PENCE - 'NEUTRAL' - MORGAN STANLEY CUTS ANTOFAGASTA TO 'UNDERWEIGHT' - PRICE TARGET 3050 PENCE - RBC RAISES CENTRICA PRICE TARGET TO 215 (200) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS RAISES PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 1400 (1385) PENCE - 'BUY'
