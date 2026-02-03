Der DAX-Konzern Bayer kann am Dienstag an den positiven Newsflow der Pharma-Sparte anknüpfen. In der Volksrepublik China verbuchen die Leverkusener eine erweiterte Zulassung für das Prostatakrebs-Medikament Nubeqa. Das dürfte auch den finnischen Partner Orion freuen, der in Form von Lizenz- respektive Meilensteinzahlungen am Erfolg des Krebsmittels partizipiert.Die zuständige chinesische Zulassungsbehörde hat Nubeqa (Darolutamid) in Kombination mit einer Androgendeprivationstherapie (ADT) für die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
