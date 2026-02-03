© Foto: von Erik Mclean auf Unsplash

Die Volkswagen-Aktie zeigt nach schwierigen Monaten vermehrt positive Lebenszeichen. Der Automobilriese überraschte die Märkte mit einem deutlich besseren Cashflow als erwartet, während die Charttechnik auf eine bevorstehende Trendwende hindeutet. Der Kurs liegt oberhalb des 200er SMA und Analysten sehen die Aktie bei fairer Bewertung mit Kurspotenzial bis 130 oder gar 140 Euro. Gleichzeitig plant Volkswagen eine massive Elektro-Offensive mit 20 neuen Modellen allein für China in diesem Jahr. Die Dividendenrendite von über 6 Prozent lockt zusätzlich. Während die Märkte gespannt auf die Jahreszahlen am 10. März warten, verdichten sich die Signale für eine nachhaltige Erholung. Könnte die Aktie schon bald die 130-Euro-Marke ins Visier nehmen?

Starke Zahlen trotz schwierigem Umfeld

Volkswagen hat die Erwartungen beim Netto-Cashflow deutlich übertroffen. Der Konzern meldet für 2025 einen Mittelzufluss von rund sechs Milliarden Euro im Automobilbereich. Das ist eine Milliarde mehr als im Vorjahr und liegt über den Prognosen. Ursprünglich hatte das Management selbst nur mit einem Ergebnis bei 0 gerechnet, Analysten maximal mit 1 Milliarde. Die Börse reagierte mit einem Kurssprung. Der konsequente Abbau von Lagerbeständen und geringere Investitionsausgaben zahlten sich aus. Auch die Nettoliquidität kletterte von 31 auf 34 Milliarden Euro. Beim Absatz gab es 2025 einen leichten Rückgang auf 8,98 Millionen ausgelieferte Fahrzeuge. In Europa baute VW die Führungsposition mit 25 Prozent Marktanteil weiter aus. Die große Herausforderung bleibt China. Dort setzt der Konzern auf eine breite Elektro-Offensive mit 20 neuen Modellen in diesem Jahr und 50 bis 2030. Eine eigens entwickelte Plattform soll die Kosten deutlich senken und die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber lokalen Herstellern stärken. Besonders der neue ID.Polo könnte zum Verkaufsschlager werden.

Charttechnik

Die technische Lage der Aktie sieht vielversprechend aus. Mit einem RSI von 51 gibt es noch Potenzial nach oben. Der Kurs notiert bei rund 102 Euro notiert im Bereich des 50er SMA, liegt aber gleichzeitig über dem 200er SMA. Diese Unterstützung zeigt, dass der langfristige Aufwärtstrend intakt ist. Gelingt es der Aktie die Marke von 110 Euro auf Wochenschlusskursbasis zu überwinden, so dürfte der Weg nach oben frei sein. Bis zur Bilanzvorlage am 10. März dürfte die Aktie zunächst schwankungsanfällig bleiben. Danach könnte bei positiven Signalen aus dem China-Geschäft und einer überzeugenden Prognose der Weg Richtung 130 oder 140 Euro frei sein.

Was tun?

Die Volkswagen-Aktie bietet ein attraktives Chance-Risiko-Profil. Die fundamentalen Zahlen überraschten positiv, der Cashflow lag deutlich über den Erwartungen und die Nettoliquidität ist komfortabel. Die Elektro-Offensive in China mit 20 neuen Modellen zeigt, dass der Konzern die Transformation ernst nimmt. Charttechnisch sprechen ein paar Indikatoren für eine mögliche Trendwende. Analysten sehen Kursziele zwischen 95 und 140 Euro. Die Bewertung ist nach den schwachen Jahren moderat, die Dividendenrendite von über 6 Prozent bietet eine solide Basis - auch als Absicherung nach unten. Risiken bleiben die Unsicherheit in China und die Zollpolitik in den USA. Die Zahlen am 10. März werden zeigen, ob die positive Cashflow-Entwicklung nachhaltig ist. Für langfristig orientierte Anleger, die eine gewisse Volatilität aushalten, bietet die Aktie jetzt eine interessante Einstiegsgelegenheit. Wer auf die Erholung des Automobilsektors und den Erfolg der Elektrostrategie setzt, sollte Volkswagen auf die Watchlist setzen. Über 110 bietet sich ein Stopp-Buy an. Oder aber jetzt schon ein schrittweiser Aufbau einer Position.

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

Haftungsausschluss/Disclaimer

Die hier angebotenen Artikel dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals und - je nach Art des Investments - sogar zu darüber hinausgehenden Verpflichtungen, bspw. Nachschusspflichten, führen können. Die Informationen ersetzen keine auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. Finanznachrichten.de hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss. Finanznachrichten.de hat bis zur Veröffentlichung der Artikel keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand der Artikel. Die Veröffentlichungen erfolgen durch externe Autoren bzw. Datenlieferanten. Infolgedessen können die Inhalte der Artikel auch nicht von Anlageinteressen von Finanznachrichten.de und/oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein.