Silber handelt wie ein Meme-Asset, erst brutaler Crash, jetzt Rebound-Rallye. Für Anleger beginnt die gefährlichste Phase: Hype, Panik und Chancen liegen enger beieinander als je zuvor.Silber erlebt die wohl hektischsten Tage seit Jahrzehnten - und die Dynamik erinnert inzwischen eher an GameStop als an einen klassischen Rohstoffmarkt. Nachdem das Metall in den vergangenen Wochen in einer parabolischen Rallye mehr als 100 Prozent zugelegt hatte, folgte am Freitag der härteste Tagessturz seit 1980: Die Silber-Futures brachen um mehr als 30 Prozent ein, der iShares Silver Trust verlor über 28 Prozent - der größte Rückgang seiner Geschichte. Am Montag setzte sich die Korrektur zunächst fort, …
