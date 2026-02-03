Die Maßnahme erfolgt als Umsetzung der RED III-Richtlinie der EU. Den Schwerpunkt bilden vorbelastete oder versiegelte Flächen, auf unversiegelten Flächen ist ausschließlich Agri-PV vorgesehen. Salzburg hat zur Umsetzung der Renewable Energy Directive (RED III) der EU Flächen für den beschleunigten Ausbau erneuerbarer Energien ausgewiesen. Das nach Fläche und Einwohnerzahl sechstgrößte österreichische Bundesland entschied sich hierbei, ausschließlich für Freiflächen-Photovoltaik zu optieren. Das Potenzial liegt nach Angaben der Landesregierung bei insgesamt rund 135 Hektar Fläche entlang der Autobahnen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
