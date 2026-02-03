Die von europäischen Banken aufgebaute Paypal-Alternative Wero hat vier neue europäische Partner gefunden. Ihr Ziel: Bis 2027 grenzüberschreitende Zahlungen in Europa ermöglichen. Wero, die Paypal-Alternative, hinter der ein europäisches Bankenkonsortium steht, schließt sich mit vier anderen europäischen Zahlungsdienstleistern zusammen. Die Wero-Mutterfirma EPI Company hat eine entsprechende Absichtserklärung mit Bancomat aus Italien, Bizum aus Spanien, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
