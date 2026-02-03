62.171 Solaranlagen fallen nach Aussage des Solarenergie-Fördervereins Deutschland (SFV) bis Ende dieses Jahres nach 20 Betriebsjahren aus der EEG-Vergütung. Sie stehen teilweise vor einer ungewissen Zukunft. Der SFV bietet deshalb gezielte Beratung und Informationen, um Betreiber:innen wirtschaftliche und nachhaltige Lösungen für den Weiterbetrieb ihrer sogenannten Ü20-Anlagen aufzuzeigen. Das Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur zeigt: In den kommenden Jahren fallen immer mehr Solaranlagen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Solarserver